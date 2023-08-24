Ракета КНДР пролетіла просто над Японією

За наявними даними, Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети, всередині якої був розвідувальний супутник країни. За даними японського уряду, ракета була запущена о 4:00 ранку за місцевим часом і пролетіла над Японією у напрямку Тихого океану.

Оголошена раніше тривога про евакуацію була скасована, і спроб перехопити ракету не було. Повідомлень про збитки, заподіяні північнокорейським запуском, не надходило.

Запуск викликав побоювання у зв’язку з його можливими військовими наслідками, особливо з огляду на історію випробувань ракет та розробки ядерної зброї Північною Кореєю.

Раніше Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило, що голова КНДР Кім Чен Ин розпорядився підвищити готовність армії «в наступальному ключі» .