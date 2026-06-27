Кінець епохи дешевого шопінгу: посилки з AliExpress, Temu та Amazon обкладуть податком уже восени

Уряд та парламент готуються до чергової спроби скасувати безподатковий ліміт на міжнародні посилки. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердив, що законопроєкт про оподаткування відправлень вартістю до 150 євро має бути ухвалений восени поточного року.

Наразі українці мають змогу замовляти товари з-за кордону на суму до 150 євро без сплати 20% податку на додану вартість (ПДВ) та 10% мита. Проте ця пільга, яка зробила маркетплейси на зразок AliExpress, Temu та Amazon надзвичайно популярними, доживає останні місяці.

Наприкінці травня 2026 року Верховна Рада вже намагалася скасувати цей ліміт (йдеться про законопроєкт №12360), але тоді для ухвалення рішення не вистачило голосів. Тепер влада налаштована більш рішуче.

Чому пільгу планують скасувати?

Ініціатива має під собою три фундаментальні причини:

Зобов’язання перед міжнародними партнерами. Скасування пільг на дрібні посилки є структурним маяком у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), виконання якого необхідне для отримання наступних траншів фінансової допомоги. Також це крок до гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу, де подібні пільги були скасовані ще у 2021 році.

Скасування пільг на дрібні посилки є структурним маяком у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), виконання якого необхідне для отримання наступних траншів фінансової допомоги. Також це крок до гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу, де подібні пільги були скасовані ще у 2021 році. Тиск внутрішнього ринку. Український ритейл давно вказує на нерівні умови ведення бізнесу. Вітчизняні продавці змушені закладати ПДВ у вартість усіх своїх товарів, тоді як іноземні платформи отримують цінову перевагу, продаючи товари українцям без цього податку.

Український ритейл давно вказує на нерівні умови ведення бізнесу. Вітчизняні продавці змушені закладати ПДВ у вартість усіх своїх товарів, тоді як іноземні платформи отримують цінову перевагу, продаючи товари українцям без цього податку. Потреба в наповненні бюджету. За оцінками експертів, оподаткування дрібних посилок може додатково приносити до державного бюджету мільярди гривень щорічно, що є критично важливим в умовах дефіциту фінансування.

Аналіз: Як це вплине на споживачів та ринок електронної комерції

Повернення до ідеї оподаткування дрібних посилок неминуче змінить ландшафт онлайн-шопінгу в Україні. Аналіз поточної ситуації дозволяє виділити кілька ключових наслідків:

Зростання кінцевої вартості товарів. Головний наслідок для покупця — подорожчання. Якщо законопроєкт ухвалять у жорсткій редакції, ПДВ у розмірі 20% нараховуватиметься з першої копійки вартості товару. Умовний чохол для смартфона з AliExpress чи набір інструментів з Temu автоматично стануть дорожчими щонайменше на п’яту частину.

Головний наслідок для покупця — подорожчання. Якщо законопроєкт ухвалять у жорсткій редакції, ПДВ у розмірі 20% нараховуватиметься з першої копійки вартості товару. Умовний чохол для смартфона з AliExpress чи набір інструментів з Temu автоматично стануть дорожчими щонайменше на п’яту частину. Зміна механізму адміністрування податків. Розглядаються два шляхи. Перший — автоматичний збір платформами, коли великі маркетплейси додаватимуть 20% ПДВ безпосередньо в кошику під час оформлення замовлення. Другий — сплата при отриманні. Якщо продавець не зареєстрований в українській системі, тягар адміністрування ляже на поштових операторів, а покупцеві доведеться сплачувати податок і комісію безпосередньо у відділенні.

Розглядаються два шляхи. Перший — автоматичний збір платформами, коли великі маркетплейси додаватимуть 20% ПДВ безпосередньо в кошику під час оформлення замовлення. Другий — сплата при отриманні. Якщо продавець не зареєстрований в українській системі, тягар адміністрування ляже на поштових операторів, а покупцеві доведеться сплачувати податок і комісію безпосередньо у відділенні. Ризик логістичних колапсів. Експерти ринку логістики побоюються, що різке збільшення кількості посилок, які підлягають митному оформленню, може призвести до перевантаження сортувальних центрів. Митна інфраструктура потребуватиме суттєвої цифрової модернізації.

Експерти ринку логістики побоюються, що різке збільшення кількості посилок, які підлягають митному оформленню, може призвести до перевантаження сортувальних центрів. Митна інфраструктура потребуватиме суттєвої цифрової модернізації. Вплив на конкурентоспроможність маркетплейсів. Платформи ультрадешевих товарів (зокрема, китайський Temu, який агресивно захоплює ринок за рахунок демпінгу) відчують цей удар найсильніше. Коли до вартості копійчаного товару додасться податок і можлива комісія, економічна доцільність таких покупок для багатьох українців зникне.

Ухвалення нового закону восени здається невідворотним з огляду на міжнародні зобов’язання України. Питання залишається лише в тому, наскільки плавним буде перехідний період і чи встигне держава спільно з поштовими операторами налагодити систему стягнення податків без створення бюрократичних перепон.