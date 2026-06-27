Конец эпохи дешевого шопинга: посылки с AliExpress, Temu и Amazon будут облагаться налогом уже осенью

Правительство и парламент готовятся к очередной попытке отменить безналоговый лимит на международные посылки. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина» подтвердил, что законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро должен быть принят осенью текущего года.

В настоящее время украинцы могут заказывать товары из-за рубежа на сумму до 150 евро без уплаты 20% налога на добавленную стоимость (НДС) и 10% пошлины. Однако эта льгота, которая сделала такие маркетплейсы, как AliExpress, Temu и Amazon, чрезвычайно популярными, доживает последние месяцы.

В конце мая 2026 года Верховная Рада уже пыталась отменить этот лимит (речь идет о законопроекте № 12360), но тогда для принятия решения не хватило голосов. Теперь власти настроены более решительно.

Почему планируется отменить льготу?

У этой инициативы есть три основные причины:

Обязательства перед международными партнерами. Отмена льгот на мелкие посылки является одним из ключевых пунктов меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), выполнение которого необходимо для получения следующих траншей финансовой помощи. Кроме того, это шаг к гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза, где подобные льготы были отменены еще в 2021 году.

Отмена льгот на мелкие посылки является одним из ключевых пунктов меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), выполнение которого необходимо для получения следующих траншей финансовой помощи. Кроме того, это шаг к гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза, где подобные льготы были отменены еще в 2021 году. Давление со стороны внутреннего рынка. Украинский ритейл уже давно указывает на неравные условия ведения бизнеса. Отечественные продавцы вынуждены включать НДС в стоимость всех своих товаров, тогда как иностранные платформы получают ценовое преимущество, продавая товары украинцам без этого налога.

Украинский ритейл уже давно указывает на неравные условия ведения бизнеса. Отечественные продавцы вынуждены включать НДС в стоимость всех своих товаров, тогда как иностранные платформы получают ценовое преимущество, продавая товары украинцам без этого налога. Необходимость пополнения бюджета. По оценкам экспертов, налогообложение мелких посылок может приносить в государственный бюджет дополнительные миллиарды гривен ежегодно, что имеет решающее значение в условиях дефицита финансирования.

Анализ: Как это повлияет на потребителей и рынок электронной коммерции

Возвращение к идее налогообложения мелких посылок неизбежно изменит ситуацию в сфере онлайн-шопинга в Украине. Анализ текущей ситуации позволяет выделить несколько ключевых последствий:

Рост конечной стоимости товаров. Главное последствие для покупателя — подорожание. Если законопроект примут в жесткой редакции, НДС в размере 20 % будет начисляться с первой копейки стоимости товара. Условный чехол для смартфона с AliExpress или набор инструментов с Temu автоматически подорожают как минимум на пятую часть.

Главное последствие для покупателя — подорожание. Если законопроект примут в жесткой редакции, НДС в размере 20 % будет начисляться с первой копейки стоимости товара. Условный чехол для смартфона с AliExpress или набор инструментов с Temu автоматически подорожают как минимум на пятую часть. Изменение механизма администрирования налогов. Рассматриваются два варианта. Первый — автоматический сбор платформами, при котором крупные маркетплейсы будут добавлять 20 % НДС непосредственно в корзину при оформлении заказа. Второй — уплата при получении. Если продавец не зарегистрирован в украинской системе, бремя администрирования ляжет на почтовых операторов, а покупателю придется уплачивать налог и комиссию непосредственно в отделении.

Рассматриваются два варианта. Первый — автоматический сбор платформами, при котором крупные маркетплейсы будут добавлять 20 % НДС непосредственно в корзину при оформлении заказа. Второй — уплата при получении. Если продавец не зарегистрирован в украинской системе, бремя администрирования ляжет на почтовых операторов, а покупателю придется уплачивать налог и комиссию непосредственно в отделении. Риск логистических коллапсов. Эксперты рынка логистики опасаются, что резкое увеличение количества посылок, подлежащих таможенному оформлению, может привести к перегрузке сортировочных центров. Таможенная инфраструктура потребует существенной цифровой модернизации.

Эксперты рынка логистики опасаются, что резкое увеличение количества посылок, подлежащих таможенному оформлению, может привести к перегрузке сортировочных центров. Таможенная инфраструктура потребует существенной цифровой модернизации. Влияние на конкурентоспособность маркетплейсов. Платформы, предлагающие сверхдешевые товары (в частности, китайский Temu, который агрессивно захватывает рынок за счет демпинга), ощутят этот удар сильнее всего. Когда к стоимости копеечного товара добавятся налог и возможная комиссия, экономическая целесообразность таких покупок для многих украинцев исчезнет.

Принятие нового закона осенью кажется неизбежным с учетом международных обязательств Украины. Вопрос остается лишь в том, насколько плавным будет переходный период и успеет ли государство совместно с почтовыми операторами наладить систему взимания налогов без создания бюрократических препятствий.