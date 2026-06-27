Конец эпохи дешевого шопинга: посылки с AliExpress, Temu и Amazon будут облагаться налогом уже осенью

Правительство и парламент готовятся к очередной попытке отменить безналоговый лимит на международные посылки. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина» подтвердил, что законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро должен быть принят осенью текущего года.
В настоящее время украинцы могут заказывать товары из-за рубежа на сумму до 150 евро без уплаты 20% налога на добавленную стоимость (НДС) и 10% пошлины. Однако эта льгота, которая сделала такие маркетплейсы, как AliExpress, Temu и Amazon, чрезвычайно популярными, доживает последние месяцы.
В конце мая 2026 года Верховная Рада уже пыталась отменить этот лимит (речь идет о законопроекте № 12360), но тогда для принятия решения не хватило голосов. Теперь власти настроены более решительно.
Почему планируется отменить льготу?
У этой инициативы есть три основные причины:
- Обязательства перед международными партнерами. Отмена льгот на мелкие посылки является одним из ключевых пунктов меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), выполнение которого необходимо для получения следующих траншей финансовой помощи. Кроме того, это шаг к гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза, где подобные льготы были отменены еще в 2021 году.
- Давление со стороны внутреннего рынка. Украинский ритейл уже давно указывает на неравные условия ведения бизнеса. Отечественные продавцы вынуждены включать НДС в стоимость всех своих товаров, тогда как иностранные платформы получают ценовое преимущество, продавая товары украинцам без этого налога.
- Необходимость пополнения бюджета. По оценкам экспертов, налогообложение мелких посылок может приносить в государственный бюджет дополнительные миллиарды гривен ежегодно, что имеет решающее значение в условиях дефицита финансирования.
Анализ: Как это повлияет на потребителей и рынок электронной коммерции
Возвращение к идее налогообложения мелких посылок неизбежно изменит ситуацию в сфере онлайн-шопинга в Украине. Анализ текущей ситуации позволяет выделить несколько ключевых последствий:
- Рост конечной стоимости товаров. Главное последствие для покупателя — подорожание. Если законопроект примут в жесткой редакции, НДС в размере 20 % будет начисляться с первой копейки стоимости товара. Условный чехол для смартфона с AliExpress или набор инструментов с Temu автоматически подорожают как минимум на пятую часть.
- Изменение механизма администрирования налогов. Рассматриваются два варианта. Первый — автоматический сбор платформами, при котором крупные маркетплейсы будут добавлять 20 % НДС непосредственно в корзину при оформлении заказа. Второй — уплата при получении. Если продавец не зарегистрирован в украинской системе, бремя администрирования ляжет на почтовых операторов, а покупателю придется уплачивать налог и комиссию непосредственно в отделении.
- Риск логистических коллапсов. Эксперты рынка логистики опасаются, что резкое увеличение количества посылок, подлежащих таможенному оформлению, может привести к перегрузке сортировочных центров. Таможенная инфраструктура потребует существенной цифровой модернизации.
- Влияние на конкурентоспособность маркетплейсов. Платформы, предлагающие сверхдешевые товары (в частности, китайский Temu, который агрессивно захватывает рынок за счет демпинга), ощутят этот удар сильнее всего. Когда к стоимости копеечного товара добавятся налог и возможная комиссия, экономическая целесообразность таких покупок для многих украинцев исчезнет.
Принятие нового закона осенью кажется неизбежным с учетом международных обязательств Украины. Вопрос остается лишь в том, насколько плавным будет переходный период и успеет ли государство совместно с почтовыми операторами наладить систему взимания налогов без создания бюрократических препятствий.