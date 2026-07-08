Единый реестр и электронный билет: как планируется реформировать льготы в транспорте

В Украине готовят реформу системы льготного проезда в общественном транспорте: вместо привычного «бесплатного» механизма предлагают ввести персонализированный электронный билет или специальную банковскую карту для учета каждой поездки льготника.

Суть предложения

По замыслу инициаторов, перевозчики будут получать компенсацию не «на глаз» или по устаревшим нормативам, а за фактически оказанные услуги — то есть за реальное количество зафиксированных в системе льготных поездок. Это должно решить хроническую проблему, когда частные перевозчики отказывают льготникам в проезде, ссылаясь на отсутствие или задержку компенсаций из местных бюджетов.

Параллельно планируется создать единый общегосударственный реестр лиц, имеющих право на льготы, и унифицированные правила учета для всех регионов — вместо нынешней ситуации, когда каждая община самостоятельно определяет механизмы компенсации перевозчикам и устанавливает собственные лимиты на количество льготных поездок.

Льготы остаются в силе

Авторы инициативы подчеркивают: саму льготу — то есть право на бесплатный проезд для установленных законом категорий граждан — отменять не планируют. Изменится лишь механизм её учета и финансирования: вместо абстрактной компенсации перевозчикам «за льготников в целом» средства будут выделяться за конкретно подтверждённые поездки.

Идея возникла не на пустом месте. Еще с 1 января 2026 года в Украине вступила в силу новая единая форма электронного и бумажного билета для всех видов общественного транспорта, утвержденная приказом Минразвития № 1066. В ряде городов, в частности в Киеве, льготники уже частично переходят на цифровые аналоги льготных карт — например, на электронную версию «Карты киевлянина» через приложение «Киев Цифровой».

Проблема, которую призвана решить новая система, хорошо известна: перевозчики, особенно частные, регулярно ограничивают количество льготных мест в салоне или вовсе отказывают в бесплатном проезде, объясняя это отсутствием адекватных компенсаций. Более того, в Верховной Раде уже находится на рассмотрении законопроект №5651-2, который предусматривает адресные выплаты льготникам на банковские карты и оплату поездок через валидаторы — финансирование вет