Єдиний реєстр і електронний квиток: як хочуть реформувати пільги в транспорті

В Україні готують реформу системи пільгового проїзду в громадському транспорті: замість звичного «безкоштовного» механізму пропонують запровадити персоналізований електронний квиток або спеціальну банківську картку для обліку кожної поїздки пільговика.

Суть пропозиції

За задумом ініціаторів, перевізники отримуватимуть компенсацію не «на око» чи за застарілими нормативами, а за фактично надані послуги — тобто за реальну кількість зафіксованих у системі пільгових поїздок. Це має вирішити хронічну проблему, коли приватні перевізники відмовляють пільговикам у проїзді, посилаючись на брак або затримку компенсацій із місцевих бюджетів.

Паралельно планується створити єдиний загальнодержавний реєстр пільговиків та уніфіковані правила обліку для всіх регіонів — на заміну нинішній ситуації, коли кожна громада самостійно визначає механізми компенсації перевізникам і встановлює власні ліміти на кількість пільгових поїздок.

Пільги залишаються

Автори ініціативи наголошують: саму пільгу — тобто право на безкоштовний проїзд для встановлених законом категорій громадян — скасовувати не планують. Зміниться лише механізм її обліку та фінансування: замість абстрактної компенсації перевізникам «за пільговиків загалом» кошти йтимуть за конкретно підтверджені поїздки.

Ідея з’явилася не на порожньому місці. Ще з 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма електронного та паперового квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена наказом Мінрозвитку №1066. У низці міст, зокрема в Києві, пільговики вже частково переходять на цифрові аналоги пільгових карток — наприклад, електронну версію «Картки киянина» через застосунок «Київ Цифровий».

Проблема, яку покликана вирішити нова система, добре відома: перевізники, особливо приватні, регулярно обмежують кількість пільгових місць у салоні або взагалі відмовляють у безкоштовному проїзді, пояснюючи це відсутністю адекватних компенсацій. Ба більше, у Верховній Раді вже перебуває на розгляді законопроєкт №5651-2, який передбачує адресні виплати пільговикам на банківські картки та оплату поїздок через валідатори — фінансування вет