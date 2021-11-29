З 1 грудня громадян України чекає новий перерахунок пенсій

З 1 грудня громадян України чекає перерахунок пенсій. Найбільше додадуть тим, хто вже зараз отримує максимальну пенсію (18 540 грн.). Їм додадуть по 800 гривень.





Підвищення пенсійних виплат заздалегідь передбачено бюджетом на 2021 рік. За підсумком майже мільйон українців у віці від 75 до 80 років отримають доплату в розмірі близько 400 гривень. Мінімальна сума пенсії збільшиться на 80 грн. і складе 1934 грн. Максимальна відповідно на 800 грн. до 19340 грн. Надбавка за стаж більше мінімального складе 19,34 грн. за кожен рік понад стаж замість 18,54 грн., яка діє зараз.

Таким чином грудневий перерахунок пенсій торкнеться п’ять категорій пенсіонерів:

одержувачів мінімальної пенсії;

одержувачів максимальної пенсії;

осіб віком від 75 до 80 років;

тим, хто має доплату за понаднормовий стаж;

тим, хто старше 65 і виконав мінімальні вимоги по стажу.

Також нові правила гарантують, що українець віком від 65 років з виконанням вимог щодо стажу не може отримувати менше 2 600 грн. (до грудня цього року 2400 гривень). При цьому така сума навіть не покриває мінімальні потреби на місяць. Щомісяця Мінсоцполітики вираховує вартість “продуктового кошика”.

Враховуючи зростання цін з 2022 року пенсіонерам, та й не тільки, доведеться несолодко. Ще в травні Прем’єр-міністр України стверджував, що влада працює над підвищенням прожиткового мінімуму. Але враховуючи проект держбюджету на Новий Рік, розраховувати на поліпшення не варто.

Більш того, з кожним роком ситуація з пенсійними виплатами посилюється. Активно впроваджуються накопичувальні пенсії. Хоча, вони навряд чи швидко дадуть результат. Це може призвести до того, що частина українців залишиться зовсім без пенсійних виплат. В цілому розраховувати на допомогу від держави по досягненню пенсійного віку не варто, краще вже зараз подбати про майбутнє.