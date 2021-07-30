«ПриватБанк» продолжает блокировать счета украинцев – что известно

В сети продолжают появляться все новые и новые сообщения о случаях блокирования счетов клиентов «ПриватБанка» под предлогом финансового мониторинга. Чаще всего страдают аккаунты публичных лиц и частных исполнителей, однако в некоторых случаях финучреждение «не брезгует» остановить работу счетов обычных граждан.





Почему это происходит

В подавляющем большинстве случаев причиной блокировки становится финмониторинг – специальная процедура, в которой банк останавливает работу счета пользователя, который занимается незаконной экономической деятельностью, включая «теневой заработок» и отмывания доходов. Практически всегда такими людьми становятся частные исполнители, украинцы, имеющие отношение к государственной службе и представители крупных компаний. Во внимание они попадают через нескольких факторов:

через счета проходят большие суммы, превышающие 400 000 гривен;

происходят нетипичные для человека операции, например, частое пересылки наличных без видимого законного повода;

на счет госслужащего поступает очень большая сумма денег.

Показательным может стать случай, который произошел с частным исполнителем Дмитрием Гненным. В течение короткого промежутка времени через его счета были отправлены несколько миллионов гривен, в результате чего 34 банковских аккаунта украинца были заблокированы, а банк потребовал документы о происхождении средств. Дмитрий предоставил декларацию о доходах, в результате чего счета были разблокированы.

Однако все граждане также могут попасть под прицел финмониторинга, если они занимаются заработком денег без регистрации деятельности, либо и вовсе зарабатывают нечестным путем. Что касается рядовых украинцев, то им не стоит опасаться этих нововведений, если их доходы «белые» и попадают в нормы, указанные при открытии счета.