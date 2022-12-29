Яким зодіакальним знакам 2023 рік принесе удачу: названі щасливчики за китайським гороскопом

Наступаючий 2023 рік за китайським гороскопом буде роком Чорного Водяного Кролика. Однак цей милий пухнастик не до всіх буде ласкавим. Удачу він принесе лише людям, що народилися в рік Бика, Змії та Тигра. Мавпам та Півням доведеться тяжко працювати, щоб досягнути бажаного. Та найтяжчим наступний рік стане для Коней, Кіз і Собак. Їх будуть переслідувати біди, а от щаститиме вкрай рідко.

Астрологи розповіли як складеться доля представників кожного знаку китайського гороскопу у 2023 році. Проте вони нагадали, що не варто плисти за течією та підкорятися негативним прогнозам. Адже життя людини лише в її руках. Тож кожен може змінити свою долю приклавши достатньо зусиль і повіривши в себе.

Кролик

У 2023 році зодіакальним Кроликам варто уникати кардинальних змін у своєму житті. Зокрема астрологи не радять започатковувати власний бізнес, одружуватися чи заводити дітей. Щоб стати успішними Кроликам доведеться працювати на межі сил. Успіх до них прийде, але великою ціною.

Щур

Народжених в рік Щура чекають у житті неабиякі перипетії. Успіхи будуть переплітатися із провалами, створюючи представникам знаку справжні емоційні качелі. У фінансовій сфері порядку також не буде. Щури в 2023 році не раз розбагатіють та влізуть у борги.

Бик

Бики у 2023 році досягнуть всього, про що мріяли. Їх шалений потенціал врешті помітять на роботі, тож на представників знаку чекає підвищення та матеріальне процвітання. Також Бики значно підвищать свою кваліфікацію і розвинуть нові корисні навички. Самотнім уродженцям знаку пророкують доленосну зустріч. Вони закохаються до нестями і будуть дуже щасливими.

Тигр

У рік Кролика Тиграм також щаститиме. Висока ймовірність кар’єрного зростання та появи нових джерел доходу. Уродженці знаку будуть багато подорожувати й заведуть низку корисних знайомств. А одне з цих знайомств навіть переросте у яскравий роман.

Дракон

Найбільш успішними Дракони будуть у сфері фінансів. 2023 рік принесе їм великі доходи та дозволить здійснити не одну вартісну покупку. А от в особистому житті на Драконів чекають розчарування. Постійні сварки з партнером зіпсують стосунки і можуть призвести до остаточного розриву.

Змія

Спокійний рік без особливих переживань та проблем. Змії будуть повільно, проте впевнено рухатися до своєї мети. Фінанси також не розчарують. Грошей буде достатньо не лише на повсякденні витрати, але й на подорожі та приємні покупки.

Кінь

Коням у 2023-му буде непросто. Їм доведеться постійно жити в стані «бойової готовності». На Коней чекають злети та падіння, постійні перепади настрою від ейфорії до депресії. На роботі їм псуватимуть настрій заздрісні колеги, через що дохід представників знаку стане вкрай нестабільним.

Коза

Кар’єра Кіз наступного року піде вгору. Керівництво оцінить їх зусилля та запропонує підвищення. А от зі стосунками все буде непросто. Кози закохаються, проте партнер може їх сильно розчарувати.

Мавпа

Мавпам астрологи обіцяють ідеальні стосунки з перспективами до створення родини. Однак у професійній сфері на них чекає «чорна смуга». Мавпи можуть змінити роботу або сферу діяльності і далеко не зразу досягнуть омріяного успіху. Їм доведеться пережити кризовий період і багато працювати, щоб досягти принаймні торішнього рівня зарплатні.

Півень

Півням удача посміхнеться тільки у відповідь на титанічні зусилля. Уродженцям знаку доведеться працювати до «сьомого поту», щоб принаймні втримати свою посаду. Кар’єрного росту у 2023-му Півням чекати не варто. Натоміть їм пощастить у коханні. Щастя прийде непомітно та надовго залишиться в житті Півнів.

Собака

Переломний момент у кар’єрі вимагатиме від Собак спокою та терпіння. Зміни на роботі змусять їх пережити кілька негативним моментів, проте зарплатня від цього не постраждає. Астрологи радять Собакам не зважати на інших та віддано робити свою справу. Тоді успіх не забариться.

Свиня

У 2023 році на Свиней чекає справжній калейдоскоп радісних подій. Приємні сюрпризи та неодноразове підвищення доходів не даватимуть їм сумувати. Свині чудово впораються із довіреною їм роботою і будуть за це щедро обдаровані керівництвом. До того ж у них є чудові перспективи в майбутньому році створити стабільні та дуже щасливі стосунки.