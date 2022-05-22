Гороскоп на тиждень 23 – 29 травня для всіх знаків Зодіаку

Наступний тиждень починається з повної гармонії Сонце – Юпітер. Це Королівський аспект, при якому всі події будуть носити яскраве позитивне забарвлення (або принаймні погане буде перетворюватися на хороше). Цей гармонійний аспект можна порівняти з Ангелом – Хранителем, який спускається з небес, охороняє вас і допомагає всім вашим справам.





Понеділок принесе безперечний успіх Левам, Стрільцям, Рибам і буде дуже корисним для знаків зодіаку – Близнюки, Водолій, Козеріг, Діва, Терези, Рак .

Вівторок принесе успіх у справах, у підписанні документів і буде днем ​​романтики та чуттєвості. Венера і Сатурн заступатимуться найсерйознішим щирим стосункам. Це дуже добрий день для стосунків між партнерами з великою різницею у віці. Телець, Терези, Козеріг будуть удачливими у коханні та фінансах.

Середа може принести проникнення в суть найзаплутаніших юридичних справ та відносин. До вас може прийти особлива секретна інформація, яка допоможе вам розібратися у найважливішому питанні. День дуже вдалий для вчених, особливо фізиків, та будь-яких наукових досліджень, навчання. Але уникайте непотрібної балакучості і пам’ятайте, що “слово – не горобець: вилетить – не зловиш”

У четвер та п‘ятницю – уникайте маніпуляцій вашими почуттями, нікому не дозволяйте порушити ваш душевний спокій, оберігайте ваш внутрішній світ. Довірчі бесіди з незнайомими людьми можуть призвести до образ і розчарувань. Зберігайте свої секрети ретельніше.

Кінець тижня обіцяє успіх усім знакам зодіаку, особливо виграють від нього Овен, Скорпіон, Стрілець, Риби. Субота буде пофарбована найпозитивнішим яскравим впливом планет. Цей день може принести вам кохання з першого погляду або відмінні новини про ваші професійні досягнення. Вихідні дні хороші для людей ризикованих та небезпечних професій, ви отримуєте потужну космічну підтримку. Але знаки зодіаку Стрілець, Риби, Овен, Скорпіон повинні не забувати про обережність, бережіться отруєнь, дотримуйтесь дієти.

У неділю 29 травня відбудеться найяскравіший і найвиграшніший, але такий неоднозначний аспект місяця. Марс з’єднується з Юпітером і приносить перемогу у змаганнях, у битвах. Він активно впливатиме на нас усю першу декаду червня. Це потужний аспект нових починань. Так хочеться вийти за межі наших звичайних кордонів – і ми готові ризикнути. Негативна сторона з’єднання – масштабне розширення будь-яких конфліктів та протистоянь, поширення інфекцій . Близнюки, Стрілець, Риби, Скорпіон, Овен, Телець і Водолій не забувайте про запобіжні заходи, уникайте конфліктів. Неділя буде чудовим днем ​​для поїздок, подорожей, ділових зустрічей, побачень.