Украинские врачи предупреждают: тип “Дельта” может привести даже к ампутации конечностей

«Дельта Плюс» — вариант коронавируса, с которым сейчас столкнулась Украина. Врачи только изучают последствия и осложнения недуга. Оказалось, что к вирусу уязвимы молодые люди и дети. Если первый вариант Covid-19 больше был опасен для пожилых людей, появившийся Дельта не щадит никого. Старики и дети, молодежь — болеют все, и это очень страшно.





Даже молодые и физически здоровые люди тяжело переносят болезнь. Вирус может полностью остановить сердце, и даже спровоцировать агрессивный тромбоз. Из-за тромбов больным ампутируют конечности. Он может развиться на пятый день болезни или после выздоровления. Поэтому нужно сдать анализ крови на свертываемость, чтобы исключить тромбоз. Мутировавший штамм поражает все органы, но чаще всего удар на себя принимает сердце и сердечно-сосудистая система.

Ампутации проводят людям, которые болеют сахарным диабетом, страдают от ожирения. Дельта просто уничтожает их сосуды, и врачи тут бессильны.

Одно из самых частых осложнений после Дельты — миокардит. Воспаление сердечного нерва, изменения в структуре сердца важно вовремя распознать и начать лечить. После лечения от коронавируса пациенты должны проходить дополнительные обследования. Очень часто миокардит путают с пост-ковидным состоянием, поэтому пускают ситуацию на самотёк.

Отдышка, боль в сердце, слабость, озноб — симптомы миокардита. Все пациенты, переболевшие ковид, через 3 месяца после выздоровления обязательно должны сделать УЗИ сердца. Ведущие кардиологи страны призывают не шутить со своим здоровьем и прислушаться к рекомендациям врачей.

Самолечение не поможет, только своевременная помощь доктора и правильное назначение.

Украина столкнулась с Дельта-вирусом недавно. Сейчас все случаи и данные о пациентах собираются для изучения. Никто на 100% не знает о всех последствиях. Также в мире зафиксированы первые случаи, когда пациенты одновременно заражаются гриппом и коронавирусом.