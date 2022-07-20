Доллар или евро: украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать сбережения
Эксперты высказали свое мнение по поводу внезапного падения единой европейской валюты.
На прошлой неделе евро впервые за последние два десятилетия упал ниже доллара. Его курс дошел до отметки 0,98$/евро, хотя обычно не опускался ниже 1,02 $/евро. И даже несмотря на то, что на отечественном валютном рынке эта тенденция еще не проявилась в полную силу, украинцы стали сомневаться в целесообразности приобретения евровалюты. Реальны ли эти опасения и какую валюту стоит отдать предпочтение сейчас?
Как отметила глава департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, снижение курса евро к доллару вызвано прежде всего приближением энергетического кризиса. Хотя и без влияния инфляции, которая в Европе сейчас составляет 8,6%, здесь тоже не обошлось.
Но это еще не означает, что евро обречен на девальвацию и его нужно срочно избавляться. На самом деле судьба курса сейчас полностью и полностью находится в руках Европейского центробанка, который, несмотря на влияние на курс негативных факторов, пока даже не пытался поднять учетную ставку.
Для сравнения, в США, где сейчас также наблюдается рекордная инфляция в 9,1%, уже дважды поднимали учетную ставку. Так что снижение курса евро к доллару кроется не столько в ослаблении европейской валюты, сколько в укреплении американской валюты благодаря активным действиям Федеральной резервной системы.
Однако эксперт считает, что ЕЦБ таки решится на поднятие учетной ставки. Тогда девальвацию евро удастся остановить и уже к концу года евро поднимется до уровня 1,05$/евро.
Противоположного мнения придерживается аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. Он подчеркнул, что Европе сейчас выгодно такое курсовое соотношение, ведь местные компании могут получать большую прибыль от экспорта. А это значит, что активных действий по поддержке евро от ЕЦБ в ближайшее время ждать не стоит.
Что же касается целесообразности приобретения валюты в качестве сбережений, эксперты советуют все же отдать предпочтение более «жесткому» доллару. Хотя в отчаянии бежать к обменнику и сбывать накопленный евро тоже не стоит. Ведь четкого ответа на судьбу евровалюты сейчас не сможет дать ни один финансовый аналитик.
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