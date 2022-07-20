Доллар или евро: украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать сбережения

На прошлой неделе евро впервые за последние два десятилетия упал ниже доллара. Его курс дошел до отметки 0,98$/евро, хотя обычно не опускался ниже 1,02 $/евро. И даже несмотря на то, что на отечественном валютном рынке эта тенденция еще не проявилась в полную силу, украинцы стали сомневаться в целесообразности приобретения евровалюты. Реальны ли эти опасения и какую валюту стоит отдать предпочтение сейчас?





Как отметила глава департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, снижение курса евро к доллару вызвано прежде всего приближением энергетического кризиса. Хотя и без влияния инфляции, которая в Европе сейчас составляет 8,6%, здесь тоже не обошлось.

Но это еще не означает, что евро обречен на девальвацию и его нужно срочно избавляться. На самом деле судьба курса сейчас полностью и полностью находится в руках Европейского центробанка, который, несмотря на влияние на курс негативных факторов, пока даже не пытался поднять учетную ставку.

Для сравнения, в США, где сейчас также наблюдается рекордная инфляция в 9,1%, уже дважды поднимали учетную ставку. Так что снижение курса евро к доллару кроется не столько в ослаблении европейской валюты, сколько в укреплении американской валюты благодаря активным действиям Федеральной резервной системы.

Однако эксперт считает, что ЕЦБ таки решится на поднятие учетной ставки. Тогда девальвацию евро удастся остановить и уже к концу года евро поднимется до уровня 1,05$/евро.

Противоположного мнения придерживается аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. Он подчеркнул, что Европе сейчас выгодно такое курсовое соотношение, ведь местные компании могут получать большую прибыль от экспорта. А это значит, что активных действий по поддержке евро от ЕЦБ в ближайшее время ждать не стоит.

Что же касается целесообразности приобретения валюты в качестве сбережений, эксперты советуют все же отдать предпочтение более «жесткому» доллару. Хотя в отчаянии бежать к обменнику и сбывать накопленный евро тоже не стоит. Ведь четкого ответа на судьбу евровалюты сейчас не сможет дать ни один финансовый аналитик.