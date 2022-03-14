Українцям почали виплачувати допомогу за кордоном

Громадяни України, що евакуюються на територію Польщі, відтепер будуть отримувати фінансову допомогу від польського уряду. Одноразову виплату для українських біженців днями призначив президент країни Анджей Дуда. Скільки ж отримають українці від співчутливого західного сусіда?





Грошова підтримка для приїзжих з території України складатиме 300 злотих, що у перерахунку на українську валюту відповідає 2028 грн. Закон про видачу одноразової допомоги президент Польщі вже підписав, тож незабаром українці зможуть отримати свої гроші.

Окрім обіцяної фіндопомоги, згаданий закон також гарантує легітимність проживання біженців з України на території Польщі. Причому дія документу поширюється й на біженців, що не мають громадянства України, а також на дружин та чоловіків вимушено переміщених осіб.

За приписами закону про українських біженців, вони мають право перебувати в Польщі протягом 1,5 року. А в подальшому українці можуть попрохати про дозвіл на проживання до 3 років. Для цього потрібно буде лише подати спеціальну заяву до відповідного відомства.

Окрім того поляки створили для українських біженців доволі комфортні умови життя. По-перше, громадяни України отримають PESEL – податковий номер. Завдяки наявності податкового номера вони зможуть влаштуватися на офіційну роботу та отримувати медичну допомогу у польських лікарнях. По-друге, діти українських біженців за бажанням матимуть змогу навчатися у місцевих школах.

Відшкодування за прийом біженців

Український уряд зі свого боку компенсує польським місцевим органам влади комунальні витрати на своїх громадян. Відшкодування отримають громади міст, які безкоштовно прийняли переселенців у приміщеннях, що знаходяться в комунальній власності. Зокрема йдеться про державні гуртожитки, багатоквартирні будинки тощо.

Відповідну постанову днями схвалив Кабмін України. Згідно з рішенням урядовців, компенсовувати полякам будуть витрати на:

водопостачання та водовідведення;

газ;

опалення;

дрова, вугілля та палети.

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