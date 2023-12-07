Нові правила вже набули чинності: стосується покупців побутової техніки

Україна оновила підхід до надання гарантійного обслуговування побутової техніки. Нові правила, що набули чинності 28 листопада, знаменують собою перехід до діджиталізації та спрощення процесу.

За попередньої системи покупці таких товарів, як пральні машини, мобільні телефони, телевізори та праски, отримували фізичний гарантійний талон у місці купівлі. Цей талон був необхідним для доступу до безкоштовного ремонту в разі несправності.

Однак нещодавні зміни скасовують вимогу щодо фізичних гарантійних талонів. Натомість гарантійна інформація буде оцифрована та розміщена на офіційних веб-сайтах відповідних виробників побутової техніки. Тепер споживачі можуть отримати доступ до цих цифрових гарантій та завантажити їх за потреби протягом гарантійного періоду.

Міністерство економіки України підкреслює, що перехід до цифрових гарантій має на меті полегшити адміністративне навантаження на бізнес, усунувши потребу в паперових формах. Ця модернізація спрямована на діджиталізацію бізнес-процесів, спрощення операцій та покращення обслуговування клієнтів.