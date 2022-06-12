Куди котиться гривня: експерти розповіли, що буде з курсом до кінця тижня

Протягом поточного тижня, з 13 до 19 червня, курс валют суттєво не зміниться. Долар в стосунку до гривні буде триматися у межах 34,5-36 грн/дол. Однак експерти радять українцям не розслаблятися. Адже після недовгої стабілізації, гривня знову покотиться вниз.





Як зазначив аналітик консалтингової компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак, ризик падіння гривні зараз досить великий. Проте такий сценарій можливий лише якщо почнуть банкрутувати й закриватися банки. А без дефолту гривня, звісно ж, ослабне, проте не опуститься нижче 40 грн/дол.

Експерт наголосив: сподіватися, що підвищення облікової ставки з 10% до 25% врятує курс, українцям не варто. Такий крок Національного банку був екстреним заходом спрямованим на певні конкретні цілі. Нова ставка знизить інфляційний тиск та зробить вклади у нацвалюті більш привабливими для українців, в тому числі й для вітчизняного бізнесу. Однак загроза дефолту все ще існує, і в теперішній ситуації, на тлі війни та економічної кризи, швидко вона не зникне.

Знаний фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що попри відносну стабільність курсу валют до кінця поточного тижня, в глобальній перспективі все значно гірше. Протягом найближчих 6 місяців гривні загрожує девальвація принаймні на 15%. Це означає до вже восени курс долара в Україні може сягнути 40 грн/дол, чи навіть 45 грн/дол. Тож українцям потрібно бути до цього морально і фінансово готовими.

Та й узагалі про долар по 25 грн українці, за словами економіста, можуть поки що забути. Навіть коли розпочнеться етап підновлення країни, різкого падіння долара не буде. Адже в процесі стабілізації економіки й налагодження міжнародної торгівлі плавна девальвація є цілком нормальною і навіть корисною. Тому в перші місяці після Перемоги курс найімовірніше закріпиться на позначці 30 грн/дол.