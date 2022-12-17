Польша впроваджує нові правила перебування для українських біженців: все зміниться з 1 січня

Польський сейм затвердив проект закону, який суттєво змінить правила перебування для українців. Тепер їм доведеться шукати роботу, щоб принаймні частково оплачувати своє проживання у тимчасових помешканнях. Крім того біженців з України позбавлятимуть грошової допомоги в разі виїзду до іншої країни чи повернення додому.

Першою зміною, яку передбачає оновлений закон, є необхідність оплати проживання у місцях тимчасового розміщення. Після 120 днів перебування у Польщі біженцям доведеться сплачувати:

з березня 2023 року – 50% вартості свого проживання (не більше 40 злотих за добу);

з травня 2023 року – 75% вартості проживання (не більше 60 злотих за добу).

При цьому особи похилого віку, інваліди, вагітні жінки, багатодітні матері (3 і більше дітей) або матері з грудними дітьми (до 1 року) зможуть і далі жити в наданих їм помешканнях безкоштовно.

Другою зміною стане правило щодо заморозки виплат в разі виїзду біженця з країни на строк понад 30 діб. Щоправда згодом українці зможуть повернутися у Польщу та повторно подати заявку на отримання соціальних виплат, якщо їм знову доведеться тікати з України через військову агресію.

Також оновлений документ дещо ускладнить для біженців оформлення дозволу на тимчасове проживання у Польщі. Тепер його можна буде отримати лише протягом 1,5 року з моменту приїзду в країну, тобто до 24 серпня 2023 року. Раніше період отримання дозволу становив 3 роки. Якщо ж українець знайшов офіційну роботу або відкрив власну справу, дозвіл на тимчасове проживання він може оформити з 1 квітня 2023 року.

Скоротив Сейм Польщі і термін виготовлення податкового номеру (PESEL). Тепер для українців він становить не 90 днів, а 30 днів з моменту приїзду.

Оновлений закон про допомогу біженцям наразі очікує розгляду сенату. Планується, що нові правила для українців наберуть чинності з 1 січня 2023 року.