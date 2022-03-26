Rozetka засмутила відданих клієнтів: доставки не буде

Найбільший торговий онлайн-майданчик України Rozetka повідомив своїм постійним клієнтам, що передплачені ними підписки Premium наразі обслуговуватися не будуть. Таке рішення ритейлер прийняв через неспроможність виконати оплачені користувачами наперед послуги.





Преміум-клієнти отримали офіційний лист від Rozetka, у якому компанія вибачилася за тимчасову відсутність сервісу та пообіцяла, за умови нормалізації ситуації, продовжити підписку на стільки днів, скільки вона була недоступна.

Зазначимо, що підписка Premium передбачає безкоштовну доставку замовлених товарів протягом певного строку. До війни у Rozetka були доступні Преміум-підписки на 3 місяці та на 1 рік, що вартували 149 грн та 399 грн відповідно.

По факту надання послуг за передплатою компанія припинила ще в перший день військової агресії Росії проти України, тобто 24 лютого. Однак офіційне пояснення від Rozetka з приводу відсутності заздалегідь оплаченого сервісу преміум-клієнти отримали лише зараз.

Також засновник та керівник маркетплейсу Владислав Чечоткін пояснив, чому з початку війни на Rozetka подорожчали деякі товари. Причиною стрибка цін стали ускладненні в логістиці спричинені тим, що більшість складів компанії розміщені в передмістях Києва, де саме зараз ведуться активні воєнні дії.

Окрім проблеми з довозом товару, ритейлеру доволі складно створити безпечні умови роботи для власних співробітників. З цією метою Rozetka вже організувала за свій кошт спеціальний транспорт, що буде доставляти працівників на робочі місця. Також Чечоткін повідомив, що поблизу складів Rozetka зараз будують кілька бомбосховищ.

Загалом же справи найбільшого онлайн-магазину України йдкуть не дуже добре. Rozetka вже звільнила цілий відділ розробників через неспроможність платити їм зарплатню. До того ж маркетплейс добряче заборгував деяким постачальникам. Та керівник компанії Владислав Чечоткін пообіцяв повернути всі борги, «якщо після війни компанія все ще буде існувати».

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