Стало відомо, скільки українців не збираються повертатися з Німеччини

Понад чверть українських біженців, що зараз перебувають у Німеччині, не планують повертатися в Україну. Про це свідчать опубліковані виданням Bild дані соціологічного опитування. В даному опитуванні взяли участь близько 11 тис. українців, прийнятих на тимчасове проживання цією країною Європейського союзу.

Згідно з результатами згаданого соцопитування залишитися в Німеччині назавжди, не зважаючи на ситуацію в Україні, планує 26% наших співвітчизників. В той самий час кожен десятий українець (11%) не збирається затримуватися в країні ЄС довше, ніж на 2-3 роки. А 27% українців все ще не визначилися, що будуть робити після війни і чи наважаться повернутися на батьківщину.

Обнадіює те, що більше третини біженців з України (34%), які зараз перебувають у Німеччині, все ж планують повернутися додому. Вони сумують за рідними місцями і стверджують, що вирушать до України одразу ж після закінчення війни. Та тільки 2% громадян готові повернутися в на батьківщину протягом року, навіть якщо до того часу війна з росією все ще не закінчиться.

Загалом в Німеччині зараз перебуває 1,03 млн біженців з України. Такі дані Центральний реєстр іноземців зафіксував станом на 21 листопада 2022 року.

Варто зазначити, що в Німеччині знаходиться лише близько 17% загального числа біженців з України. Найбільше ж наших співвітчизників осіло у сусідній Польщі – понад 3,3 млн. Та й не дивно, адже Польща і раніше була для українців одним із найпопулярніших напрямків міграції.

Майже третина українських біженців вже знайшли роботу на польських підприємствах та отримали податковий номер (PESEL), тобто стали платниками податків. Тож існує ймовірність, що вони також приймуть рішення не повертатися в Україну навіть після перемоги. Оскільки вже встигли налагодити на новому місці своє життя та побут.