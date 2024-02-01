Стало відомо хто вговорив Орбана розблокувати виділення коштів Україні

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зіграла центральну роль у досягненні компромісу з питання узгодження довгострокової програми бюджетної допомоги Європейського союзу (ЄС) Україні на 50 мільярдів євро. Про це повідомляє il Giornale з посиланням на джерела в головуванні Ради ЄС.

Як зазначає видання, Мелоні “була першою людиною, яка брала участь у посередництві, що дало змогу дійти до рішення”, схваленого всіма членами Євросоюзу.

“Джорджія Мелоні почала свою дипломатичну роботу кілька місяців тому з переговорів і зустрічей, у яких також брали участь міністри і шерпи, і активізувала її, починаючи з Європейської ради в грудні”, – наводить газета слова джерел.

Уточнюється, що глава італійського уряду провела три раунди переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який блокував рішення про виділення коштів для України з бюджету Євросоюзу.