Є 4 способи: озвучено нові терміни ідентифікації для продовження отримання пенсії

Міністерство соціальної політики України запропонувало продовжити термін проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів, які були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО) до оголошення воєнного стану в Україні в лютому 2022 року, на три місяці, починаючи з 1 січня 2024 року. Ця пропозиція детально викладена у проекті постанови Кабінету Міністрів, який наразі відкритий для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проект постанови рекомендує Пенсійному фонду України продовжити пенсійні виплати з 1 січня по 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які були зареєстровані як ВПО до оголошення воєнного стану в Україні, без вимоги фізичної ідентифікації протягом цього періоду.

Для пенсіонерів ВПО, які отримують пенсію через рахунки в Ощадбанку, фізична ідентифікація може бути проведена кількома способами:

За допомогою дистанційного кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (Дія ID) для авторизації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Ідентифікація в режимі відеоконференції, що проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України з дотриманням вимог законодавства про електронні довірчі послуги.

Ідентифікація у відділенні Ощадбанку.

Для одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном, – верифікація відповідною закордонною дипломатичною установою України, що підтверджує їхній статус проживання.

Мінсоцполітики роз’яснює, що з 2004 року фізична ідентифікація для всіх одержувачів пенсій та соціальних виплат є стандартною процедурою в Україні. Цей захід гарантує, що особа, яка отримує державні кошти, є живою і що виплати здійснюються саме тому, кому вони призначені. Більшість українських пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат регулярно виконують цю вимогу за допомогою простих методів, таких як візити до банку для отримання нових карток або через поштові служби, які доставляють пенсії.

Однак ця норма протягом трьох років не застосовувалася до певної групи: пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року. З моменту запровадження в Україні карантинних заходів через Covid-19 їм виплачували пенсії без фізичної ідентифікації. Після завершення карантину 1 липня вимога щодо фізичної ідентифікації була відновлена, як пояснили в Міністерстві соціальної політики.