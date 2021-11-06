Французькі астрологи обіцяють чарівний листопад трьом знакам зодіаку

Осінь невблаганно поступається своїм місцем суворішій зимі, проте є ще час для дива, впевнені французькі астрологи. Скорпіон, що царює зараз, змусить людей втратити голову, відчайдушно закохавшись, а трьом представникам зодіакальної родини уготований чарівний листопад, для них повіяє щасливий вітер змін.





Варто зазначити, що листопад почався з трохи неспокійних моментів, вони були зумовлені протиріччям Скорпіона, який почався в молодик, 4 листопада, з непередбачуваним Ураном. Багато знаків зодіаку могли відчути легку дезорієнтацію, було відчуття, ніби ви не знаєте, як далі бути і куди рухатися: флюгер міг поїхати в будь-який бік. Астрологи запевняють, що це лише початок несподіваних сюрпризів. Однак та радість, яку несе з собою листопад, змусить забути деякі знаки зодіаку про холод та сірість навколо.

Кульмінація припаде на 10 листопада. Саме в цей день планета комунікації Меркурій увійде в союз із Марсом, а таке злиття змусить ваше серце битися швидше. Тим не менш райдужну картину злегка затьмарить Сатурн, що протистоїть союзу, через це у вас буде виникати відчуття, ніби щось стоїть у вас на шляху. Листопад стане місяцем перевірки на терпіння.

19 листопада настане місячне затемнення, воно принесе радикальні зміни кожному. Пристебніть ваші ремені, ми злітаємо!

Кожному місяцю властива своя енергія. Врівноважені і мудрі жовтневі Терези поступилися місцем часом безрозсудному Скорпіону, і багато речей перекинуться вгору дном. Часто знак Скорпіон асоціюється зі смертю: згадайте, Хелловін якраз випадає на перехід із жовтня на листопад. Але водночас це знак, оточений ореолом містики та романтизму. Станеться так, що листопад стане чуттєвим місяцем для багатьох із нас.

Всі представники зодіакального кола матимуть змогу скористатися гарною енергетикою місяця, але для трьох знаків листопад стане по-справжньому чарівним. Щасливчики місяця – Овен, Телець та Лев.