Добрий не для всіх: гороскоп на перший день нового, 2022 року

Ось і настав перший день Нового Року. Якщо цієї суботи правильно налаштувати себе, можна отримати багато корисної інформації, приємного досвіду і навіть подарунків від долі. Цей 28-й день Місяця не схиляє до поспіху, суперництва та агресії. Саме можна спокійно «відійти» від бурхливих святкувань. Цього дня рекомендується розпочинати добре продумані важливі та корисні справи – бажано такі, які можуть принести суттєву користь суспільству. Решту часу краще приділити сім’ї, виявляючи свою любов і турботу стосовно близьких людей.





Гороскоп на 1 січня для Овнів

Овни вже з самого ранку, незважаючи на свій стан, будуть сповнені ентузіазму і зможуть відвідати багато місць, поспілкуватися з великою кількістю людей і переробити цілу гору справ. І звичайно ж, привітати всіх з Новим Роком, що вже настав!

Гороскоп на 1 січня для Тельців

Тільцям потрібно постаратися правильно прийняти все, що до них прийде цього дня – і добрий, і не дуже. Якщо протягом минулого року вони все робили правильно і сьогодні отримали нагороду, її треба прийняти з радістю та вдячністю. При цьому не можна зменшувати темп і розслаблятися, інакше успіх швидко закінчиться.

Гороскоп на 1 січня для Близнюків

Для Близнюків цей день може пройти або дуже активно, або занадто пасивно – золотої середини, швидше за все, не передбачається. Багато залежатиме від того, як швидко і бадьоро вони піднімуться вранці з ліжка. І чи буде на вулиці ще світло.

Гороскоп на 1 січня для Раків

У Раків цієї святкової суботи може з’явитися непереборне бажання діяти. До того ж неважливо, що робити і як – головне сам процес. Це якраз може зіграти з ними злий жарт. Надмірно захопившись чимось, вони ризикують втратити почуття часу та реальності.

Гороскоп на 1 січня для Левів

Сьогодні Леви будуть уже на ногах з самого ранку. Але цього їм здасться мало – вони ще й захочуть своєю запопадливістю «заразити» оточуючих, мотивувавши когось на подвиги. Цього робити не потрібно, інакше реакція у відповідь може виявитися, як у розлюченого рою бджіл.

Гороскоп на 1 січня для Дів

Пасивність та інертність може поглинути Дів сьогодні повністю… Якщо так, зірки радять Дівам не воювати з собою та обмежитися спілкуванням лише з найдорожчими серцю людьми – всі інші нехай чекають на будні. А свята нехай будуть такими, як душа забажає…

Гороскоп на 1 січня для Терезів

Продовжувати веселитися і святкувати – найправильніше рішення для Терезів. Якщо вони почнуть день рано, багато чого встигнуть, хоч спочатку нічого не планувалося. Якщо ж пізно, то «розгойдування» може тривати до самого вечора, зате вдасться нормально відпочити.

Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів

Представники цього знаку захочуть не просто відпочити від святкувань та спілкувань, а взагалі нічого не робити. Для Скорпіонів це буде свого роду «розвантажувальний день», коли можна триматися подалі від клопоту, переживань і численних обов’язків.

Гороскоп на 1 січня для Стрільців

У Стрільців відкриється феноменальне чуття на гроші та вдалі проекти. Коли більшість людей насолоджуватиметься відпочинком, Стрільці будуть поглинені плануванням покращення свого фінансового становища і не пошкодують. Саме сьогодні їм можуть відкритися перспективні ідеї.

Гороскоп на 1 січня для Козерогів

Якщо Козероги розслабляться і повірять у «світле майбутнє», то й сьогодення у них виявиться цілком світлим і радісним. Цієї суботи їм потрібно просто відпустити себе і покласти все «на волю долі». Особливо це стосується романтичних та любовних тем та переживань.

Гороскоп на 1 січня для Водоліїв

Водоліям дозволяється відпочивати і ні про що не турбуватися – переживати за те, що відбувається, не буде особливого сенсу. Станеться рівним рахунком те, що має статися. І як би Водолії себе не вели, переживали і намагалися пристосуватися до того, що відбувається, ситуація не зміниться.

Гороскоп на 1 січня для Риб

Люди, що народилися під цим сузір’ям, сьогодні будуть більше спантеличені власними думками, ніж тим, що відбувається ззовні. Всьому виною виявиться надлишок спілкування, який був у їхньому житті протягом останніх днів. Рибам варто просто відпочити.

Початок цього року для всіх знаків зодіаку буде досить складним та напруженим . Але це не означає, що треба налаштовуватись на найгірше. Якраз, навпаки, ті люди, які повірять у свій особистий успіх та сприятливий результат подій загалом, відчують себе набагато краще та отримуватимуть хороші результати протягом усіх дванадцяти місяців.