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В Угорщині підтвердили про перехід на рублі в оплаті за газ

28.04.2022
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угорщина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив телеканалу CNN, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ.


Дипломат пояснив: “З Росії надходить 85% нашого газу, 65% нашої нафти. Чому? Тому що це визначається інфраструктурою. Це не для розваги, ми не обирали ситуацію”, – сказав він.

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Сійярто додав, що Угорщина не має жодних альтернативних джерел або маршрутів, які б дозволили їм припинити імпорт російських енергоносіїв у найближчі кілька років.

Як повідомлялося, вранці в середу “Газпром” повністю призупинив постачання газу компаніям “Булгаргаз” (Болгарія) та PGNiG (Польща) у зв’язку з несплатою в рублях.

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28.04.2022
Менше хвилини
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