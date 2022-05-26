Українцям в Європі доведеться платити податки навіть там не працюючи

Українцям, які на початку війни виїхали за кордон, доведеться платити там податки. У більшості країн Європи після 180 днів перебування мігрант стає податковим резидентом. А деякі держави змушують приїзжих платити місцевим податковим службам частину свого доходу вже через 90 днів після перетину кордону.





Платити податки українським біженцям в країні тимчасового перебування потрібно навіть в тому випадку, якщо вони в цій країні не працюють. Тобто дистанційна робота на українську компанію не звільняє їх від сплати податку зі своєї зарплатні. Ділитися доведеться навіть доходом, отриманим від здачі в оренду власного житла в Україні.

Та є в даній ситуації і очевидний плюс. Сплата податків у країні тимчасового проживання звільняє українців від оподаткування на батьківщині. Як зазначив юрист Костянтин Соляр, Україна має угоду з країнами Євросоюзу, згідно з якою громадянам не загрожує подвійне оподаткування. Інше питання, що податки в країнах Європи зазвичай значно вищі ніж українські. Тож більшість українців не зрадіє необхідності змінити країну оподаткування.

Необхідність платити подати в новій країні може виникнути й через встановлення зв’язків між цією країною та громадянином України. Зокрема вимагати від біженця сплати податків практично в будь-якій європейській державі можуть, якщо він орендує житло, віддав дитину у місцевий садок чи школу, і тим більше якщо він знайшов там роботу.

Якщо українець встиг так тісно пов’язати своє життя із новою країною, цілком імовірно що вже на 4-й місяць перебування його попросять заплатити податки. У деяких країнах, зокрема у Великій Британії, вплинути на термін початку оподаткування може навіть наявність родичів, що проживають у цій країні. І взагалі, чим більше приїзжий пов’язаний з державою, у якій опинився, тим скоріше його попросять поділитися з місцевою владою своїми доходами.