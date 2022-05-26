Украинцам в Европе придется платить налоги даже не работая там

Украинцам, которые в начале войны уехали за границу, придется платить там налоги. В большинстве стран Европы после 180 дней пребывания мигрант становится налоговым резидентом. А некоторые государства заставляют приезжих платить местным налоговым службам часть своего дохода уже через 90 дней после пересечения границы.





Платить налоги украинским беженцам в стране временного пребывания следует даже в том случае, если они в этой стране не работают. То есть, дистанционная работа на украинскую компанию не освобождает их от уплаты налога со своей зарплаты. Делиться придется даже доходом, полученным от сдачи внаем собственного жилья в Украине.

Да есть в данной ситуации и очевидный плюс. Уплата налогов в стране временного проживания освобождает украинцев от налогообложения на родине. Как отметил юрист Константин Соляр, у Украины есть соглашение со странами Евросоюза, согласно которому гражданам не грозит двойное налогообложение. Другой вопрос, что налоги в странах Европы обычно значительно выше украинских. Поэтому большинство украинцев не обрадуются необходимости изменить страну налогообложения.

Необходимость платить подать в новой стране может возникнуть и в связи с установлением связей между этой страной и гражданином Украины. В частности, требовать от беженца уплаты налогов практически в любом европейском государстве могут, если он арендует жилье, отдал ребенка в местный садик или школу, и тем более если он нашел там работу.

Если украинец успел так тесно связать свою жизнь с новой страной, то вполне вероятно, что уже на 4-й месяц пребывания его попросят заплатить налоги. В некоторых странах, в частности в Великобритании, может повлиять на срок начала налогообложения даже наличие родственников, проживающих в этой стране. И вообще, чем больше приезжий связан с государством, в котором оказался, тем скорее его попросят поделиться с местными властями своими доходами.