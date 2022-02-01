Тільки на смітник: банкомати ПриватБанку знищують картки українців

Громадянка потрапила у складну ситуацію через специфічний сервіс державного ПриватБанку. Вона намагалася зняти гроші з іменної картки іншої фінустанови у банкоматі Привату. Однак під час здійснення операції пристрій дав збій та просто «з’їв» карту клієнтки. Повернути втрачену картку власниці у фінансовій установі відмовилися.





Свою проблему жінка детально описала на профільному форумі Міністерства фінансів. Вона стверджує, що одразу ж повідомила службу підтримки ПриватБанку про збій у роботі банкомату. Проте там її просто поставили перед фактом. Постраждалій пояснили, що згідно з політикою безпеки карту буде знищено, а їй доведеться звернутися у свій банк за новою.

«Я говорила, що мій банк знаходиться в зовсім іншій країні. Їхати туди зараз лише задля перевипуску картки я не можу і не хочу. Але схоже такі аргументи працівників Привату не вразили», – поскаржилася клієнтка.

У своєму коментарі громадянка також зазначила, що перевипуск іменної карти у фінустанові, яка її обслуговує, коштує близько 30 євро. Не кажучи вже про те, що чекати її отримання доведеться цілий місяць.

Жінка намагалася вмовити працівників повернути їй втрачену карту, пропонувала ознайомитися з підтверджувальними документами. Та вони були невблаганні й наполягали на знищенні карти.

«Не розумію, яке право мають інкасатори викидати не смітник карту, що належить іншому банкові, до того ж є іменною?», – обурюється постраждала.

Представники ПриватБанку у відповідь на коментар клієнтки принесли їй свої вибачення, та рішення свого не змінили. Співробітники пояснили, що знищення вилученої терміналом чи банкоматом карти для них стандартна процедура, яка проводиться з міркувань безпеки. Тож клієнтці запропонували оформити нову картку у ПриватБанку, адже повернути втрачену у банкоматі вона ніяк не зможе.

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