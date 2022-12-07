У чому зустрічати 2023 рік: експерти назвали кольори успіху, багацтва та кохання

Грудень – магічний місяць, який налаштовує нас на святковий лад та мотивує до планування Нового року. Принято вважати, що від того, як ми проведемо це свято, залежить увесь майбутній рік. Тож варто поставитися з уважністю до кожної деталі, зокрема до кольорової гами святкового одягу для цієї магічної ночі.

Спеціалісти з фен-шуй розповіли, в яких кольорах краще святкувати Новий 2023 рік, щоб притягнути удачу, гроші та кохання. То що ж до вподоби Синьому водяному кролику – офіційному символу майбутнього року.

Рожевий

Рожевий колір, як більш м’який варіант червоного, є найбільш бажаним у новорічному образі. Він допоможе притягнути багацтво та весь рік провести у романтичному дурмані. Варто зазначити, що рожевий експерти рекомендують носити увесь рік, принаймні у вигляді аксесуару. Наприклад можна придбати собі рожевий гаманець.

Червоний

Яскравий червоний завжди символізував багацтво та пристрасть. Цей колір варто вдягнути через його неймовірну енергію, яка змотивує вас до дій та допоможе подолати всі труднощі 2023 року. Особливо рекомендують цей колір тим, хто мріє врешті знайти своє справжнє кохання.

Зелений

Зелений на новорічну вечірку варто одягнути людям, які в майбутньомуроці хочуть укріпити своє здоров’я. Можна також використовувати цей колір увесь рік у вигляді елементу інтер’єру. Причому зелену річ краще розмістити у південно-східній частині квартири чи будинку. Також корисно буде придбати собі прикрасу із зеленим камінням.

Синій

Щоб кардинально змінити своє життя на краще майстри фен-шуй радять вдягнути на Новий рік синій колір. Це колір інтелектуалів, який мотивує до нових звершень та швидкого досягнення життєвих цілей. Протягом року до свого гардеробу також варто час від часу додавати яскраво-сині деталі, наприклад краватку чи брошку.