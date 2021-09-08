Не купиш навіть телевізор: дорогі покупки українців одразу перевірятимуть

З 1 вересня в Україні набули чинності нові норми Державного фінмоніторингу. На практиці це означає, що кожну дорогу покупку громадян перевірятимуть на предмет відповідності до офіційного доходу. Як наслідок деяким українцям буде складно придбати нерухомість транспортний засіб, чи навіть відкрити рахунок у банку, не потрапляючи під приціл податкової.





Нововведення, що зробили систему фінансового контролю в країні набагато жорсткішою, передбачені наказом, прийнятим нещодавно Міністерством фінансів. Державний фінмоніторинг має доволі широкі повноваження, та може отримувати інформацію про витрати українців із найрізноманітніших джерел. Зокрема звітують регулятору банки та інші фінансові установи, нотаріальні контори тощо. Отримати потрібні дані служба фінансового моніторингу може й із довідкових та інформаційних систем.

Тобто якщо ви задекларували власний місячний дохід у розмірі 10 тисяч гривень, а потім придбали дорогу квартиру, або навіть побутову техніку, від неприємностей із податковою відкараскатися не вдасться. Контролер обов’язково зв’яжеться з вами та уточнить джерело коштів, які були витрачені.

Держфінмоніторинг, згідно з новими правилами, може перевірити:

чи відповідають витрати громадянина його доходам, зазначеним у декларації, та його виду діяльності;

чи є у громадянина зв’язки із народними депутатами, чиновниками, або будь-яким чином пов’язаними з ними особами (родичами, друзями тощо).

Єдиним способом уникнути покарання за неправомірні на думку держави витрати є участь у податковій амністії. Дана процедура проходитиме в Україні із 1 вересня поточного до 1 вересня 2022 року.

За цей період українці, що мають незадекларовані доходи, зможуть уявнити свої заощадження перед державою на пом’якшених умовах. Зокрема податкова амністія позбавить особу від пояснень щодо походження «тіньових» доходів, а також від будь-якої відповідальності перед законом на уникання сплати податків. Виняток стосуватиметься лише коштів, отриманих внаслідок кримінальної діяльності.