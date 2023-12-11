Китайський гороскоп на тиждень з 11 по 17 грудня

GSMinfo публікує прогноз на тиждень з 11 по 17 грудня 2023. Прогноз ґрунтується на стародавній китайській системі «Бацзи», що в перекладі означає «Вісім ієрогліфів долі»

В тижні розставлено так звані невеликі «капканчики». Наприклад, четвер – день втрати. Починати щось у цей день не слід — просто витратите свій час та сили. Зате чудово можна відпочити і зробити щось миле та домашнє. Якщо ж ви хочете знайти підтримку зірок, то найкращі дні для активних дій – середа, п’ятниця та субота.

Понеділок, 11 грудня 2023 року

День Водяного Кролика . Слід уникати активної діяльності, оскільки тут складається покарання «нелюбові» — зоряне лихо, яке викликає непорозуміння у спілкуванні. Насамперед, у спілкуванні з протилежною статтю. Намагайтеся уникати недомовок, незрозумілих натяків, необережних слів або жартів у спілкуванні з колегами протилежної статі – є ризик, що вас неправильно зрозуміють. І це може вилитися у сварки, суперечки та скандали. Тільки сили витратите на з’ясування стосунків.

Порада: події відбуваються без вашого бажання. Спроби нав’язати свою волю чи відійти убік не дадуть результату. Пристосовуйтесь. Дійте через жіночий початок.

Вівторок, 12 грудня 2023 року

День дерев’яного дракона. Цікаве поєднання – в цей день прилітає безліч позитивних зірок, але скористатися ними у вас не вийде, оскільки цього дня немає енергії. І, з одного боку, ви можете отримати підтримку благородних, вищих осіб, але через брак енергії не буде продуктивного просування. Такого дня можна займатися інвестуванням, підписувати контракти і навіть щось починати незначне. Але якщо вибирати дату для важливого заходу – краще пошукати серед інших днів.

Порада: пристосовуйтесь до обставин і не нав’язуйте своєї волі, тоді шлях буде відкритий. Перетворюйте конфлікти на творчі протиріччя.

Середа, 13 грудня 2023 року

День дерев’яної змії. Має, мабуть, найкращі енергії за тиждень — у такий день можна починати важливі справи. Займатися всім, що пов’язане із презентаціями, партнерством, роботою з контрактами. У всіх важливих справах ми можемо отримати підтримку. Пам’ятайте, що в Молодий місяць не слід проявляти гіперактивність. День підходить для м’якого старту важливих проектів.

Порада: незабаром буде вдалий час, щоб розпочати проект або заснувати підприємство. Не шкодуйте часу на оцінку подій та працю.

Четвер, 14 грудня 2023 року

День Вогняного Коня. Відчайдушно несприятливий день. Усі розпочаті цього дня справи приречені виявитися втратою часу. Не робіть імпульсивних покупок, просто відкиньтесь у своєму кріслі та споглядайте за перебігом речей. Ініціативи та ідеї цього дня просто витратить ваші сили та час. Займіться чимось приємним. Тим, що ви давно відкладали і що принесе вам маленьку радість. Енергії дня йдуть проти енергій місяця. У такий день найкраще взагалі зробити собі вихідний.

Порада: просуйте свої принципи та ідеали за межі норм. Керуйтесь благородною метою. Зосередьтеся на тому, що для вас є важливим.

П’ятниця, 15 грудня 2023 року

День Вогняної Кози. Чудовий день, який підходить для більшості справ! Важливі інвестиції, підписання контрактів, звернення за медичною допомогою, перельоти та переїзди, великі придбання та заручини енергії цього дня здатні підтримати. Особливо все, що пов’язане із торгівлею. Крім того, цей день чудово підходить для духовних практик та молитви.

Порада: ви повинні знайти джерело «псування» та усунути його. Пробудіть прихований потенціал. Це дозволить виправити становище та відновити порушений порядок.

Субота, 16 грудня 2023 року

День Кам’яної Мавпи. Хороший день для більшості справ — проте слід уважніше у вирішенні фінансових питань, оскільки можна зіткнутися з непорозумінням і неполадками. А в іншому — вирішення медичних питань, пошук роботи, зустрічі та наради можуть пройти за повної підтримки зірок.

Порада: поширюйте ясність та розуміння. Розганяйте туман, відкривайте шлях і готуйтеся до великих звершень.

Неділя, 17 грудня 2023 року

День Земляного Півня . Сперечається з енергіями року, починати в такий день нічого не можна. Структура дня вказує на необхідність взяти паузу, відпочити та розслабитись, подумавши над планом дій.

Порада: ретельно обмірковуйте свої вчинки. Ухвалюйте чіткі рішення, навіть якщо це приносить біль. Обмежуйте свої емоції та бажання, коли зустрічаєтеся з іншими людьми.