90 днів замало: в Раді вирішили продовжити мобілізацію та військовий стан на рекордний термін

Президент Володимир Зеленський знову продовжить строк дії військового стану в Україні. Відповідний закон буде внесено до Ради та ухвалено у найближчі кілька днів. Це продовження стане вже четвертим з початку війни.





Востаннє президент пролонгував військовий стан в країні на 90 днів. Однак термін дії цього указу спливає 23 серпня, а про закінчення війни поки і мови не йде.

Як зазначив заступник голови комітету Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, від Зеленського очікують продовження військового стану на досить довгий термін. Це може бути 90 днів, як минулого разу, але скоріш за все строк пролонгації стане ще більшим.

Крім указу про продовження дії військового стану, президент також повинен дати нові розпорядження щодо мобілізації. Ці два питання нерозривно пов’язані між собою. Тож найближчим часом з’явиться два нові закони, від яких буде залежати життя українців принаймні у наступні три місяці.

Нагадаємо, що під-час загальної мобілізації, що триває в Україні з 3 березня 2022 року та вочевидь буде продовжена ще на кілька місяців, чоловікам заборонено виїздити за межі України. Це правило стосується усіх представників чильної статі у віці від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними.

Подорожувати за кордон можуть лише громадяни, що з певних причин звільнені від мобілізації та представники деяких визначених законом професій. До осіб, які не підлягають мобілізації відносяться інваліди, багатодітні батьки, одноосібні опікуни дітей-інвалідів та дітей, що мають тяжкі захворювання тощо. Під-час перетину кордону вони повинні документально підтвердити свій статус.

Що ж стосується професій, то виїздити на певний термін дозволено спортсменам (до 30 днів), водіям (до 45 днів), та залізничникам (до 6 місяців). Проте для виїзду з країни вони мають отримати спеціальний дозвіл.