На краю прірви: відомий курс долара до 27 лютого

Ситуація на валютному ринку зараз цілковито підвладна емоціям. Політичні перипетії та загроза військового вторгнення з боку Росії спричиняють постійні курсові коливання. Через нестабільність ситуації експертам вкрай складно передбачити, якою буде вартість основних валют хоча б в найближчі кілька днів.





Однак провідні фінансові аналітики країни все ж поділилися трьома сценаріями поведінки гривні, які можуть реалізуватися вже до кінця поточного тижня.

Ситуація на міжбанку

Потягом попереднього тижня вартість долара на міжбанку злетіла майже на 50 копійок та закріпилася на рівні 28,34 грн/дол. Причому найбільш значущий стрибок курсу відбувся у понеділок – плюс 30 коп. Адже за даними військової розвідки США у вівторок 16 лютого росіяни повинні були розпочати повномасштабний наступ.

Та коли прогнози американців не збулися, гравці ринку дещо розслабилися і за решту чотири торгових дні курс виріс лише на 20 коп.

Однак поведінка гравців ринку чітко показала, що будь-яке слово американських посадовців на тему конфлікту з Росією сприймається як беззаперечна істина й викликає миттєву реакцію. Зокрема нерезиденти минулого тижня встигли позбутися ще 2,6 млрд грн облігацій внутрішнього державного займу. А населення кинулося в обмінники за доларами та євро.

Три сценарії поведінки гривні

З огляду на таке положення справ, експерти окреслили три варіанти розвитку подій, реалізація яких залежатиме від новин зі сходу України та заяв американських військових. Як зазначив аналітик компанії TeleTrade Сергій Родлер, найбільш оптимістичним варіантом є деескалація конфлікту та згортання військової присутності РФ поблизу українських кордонів. В такому випадку можна сподіватися на укріплення гривні до курсу 28 грн/дол.

Якщо ж загроза війни протягом тижня наростатиме, до неділі 27 лютого долар в Україні може перетнути межу у 29 грн/дол, та навіть впритул наблизитися до курсу 30 грн/дол.

Фінансовий експерт Андрій Гойлов з RoboForex погодився із колегою та додав, що є і третій сценарій. Він передбачає, що курс нацвалюти залишатиметься у межах 28–28,6 грн/дол. Однак така стабільність можлива лише за умови нейтрального новинного тла та відсутності провокацій з боку ворога.

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