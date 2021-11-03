Молодий місяць з 4 на 5 листопада сильно вплине на три знаки зодіаку

Прихід нового Місяця асоціюється з перезавантаженням, оновленням як у духовному, так і матеріальному плані. З’явиться реальний шанс для апгрейду в особистих та ділових стосунках.





На думку астрологів, в даний час ми знаходимося в середині періоду впливу Скорпіона, і молодик стане кульмінацією його зодіакальної сили. Це пояснюється тим, що Сонце, Місяць і Марс з’єднаються біля цього водяного знака.

Енергії Скорпіона запустять емоційну трансформацію у багатьох людей, тому в цей молодик ви можете раптом відчути та дослідити, випустивши їх назовні, заховані в глибині вашої душі ті почуття та емоції, які ви зазвичай ретельно приховували. Захочеться звільнитися від обмежень, що заважають вам раніше, але вплив Сатурна змусить трохи сповільнити темп, щоб розробити власну стратегію.

Астрологи радять усім знакам зодіаку не боятися йти назустріч невідомому: можливо, те, чого ви так побоювалися, насправді зможе вам відкрити і запропонувати щось нове.

Наступаючий в ніч з 4 на 5 листопада молодик у Скорпіоні змінить життя багатьох людей, але особливий ефект помітять три представники зодіакального кола, це дасть їм ковток натхнення та мотивує розпочати нове життя.

Телець

Цей молодик — чудовий шанс для Тельців. У ваших відносинах зараз можливо практично все, навіть якщо ви поки що не можете визначитися з вірним напрямом.

Разом з оновленням Місяця відкриваються можливості нових зустрічей та взаємодії з оточуючими. Не виключена магія для реалізації ефективної комунікації.

Рак

Настає час пуститися за своїми почуттями і поринути у справжні емоції. Зірки рекомендують прислухатися до себе, тут ви зможете знайти відповіді на багато питань.

Саме зараз ви можете усвідомити, що здатні привнести нове практично у всі сфери вашого життя, чи то творчий проект, чи романтичні стосунки, що зароджуються. Слідуйте за серцем, і ваша любов покаже вам правильний шлях.

Скорпіон

Скорпіони, природно, будуть перебувати в центрі уваги нового Місяця, оскільки він знаходиться під впливом однойменного сузір’я. Місячне перезавантаження в Скорпіоні відбувається лише один раз на рік, тому сприймайте це як неймовірний, потужний ресурс для своєї трансформації.

Ви можете відкрито висловлювати свої бажання і нарешті завершити деякі проекти. Ваш час настав!