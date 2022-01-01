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Магнітні бурі у січні 2022: коли очікувати найбільш сильних спалахів

01.01.2022
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Магнітні бурі після невеликого затишшя перед Новим роком почнуть вирувати з новою силою вже на початку січня 2021 року. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.


Коли будуть магнітні бурі у січні 2022 року: небезпечні дати

Підвищена сонячна активність очікується з 1 січня – незначні геомагнітні коливання, пік яких не перевищить 3 бали. Але це перша магнітна буря у 2022 році, і на неї теж слід звернути увагу, враховуючи стрес для організму від свят Нового року, Різдва.

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15 січня – дуже потужна магнітна буря, пік якої припаде на 16 січня і триватиме до 18 числа.

20-21 січня – єдина по-справжньому потужна магнітна буря цього місяця. На піку її потужність сягатиме 6-7 балів. Ця магнітна буря припадає ще й на кінець робочого тижня, тому переноситися буде особливо тяжко.

Як мінімізувати стрес для організму в період геомагнітних коливань

Щоб уникнути впливу бурі, за кілька днів до спалаху потрібно дотримуватися здорового способу життя: 

  • у дні, коли геомагнітні спалахи найінтенсивніші, слід добре висипатися;
  • лікарі рекомендують відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної та важкої їжі;
  • необхідно пити достатню кількість води та зеленого чаю;
  • слід уникати стресових ситуацій і більше проводити часу на свіжому повітрі; 
  • помірні фізичні навантаження допоможуть зберегти організм у тонусі.

Якщо ваш стан сильно погіршився – треба звернутися до лікаря.

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01.01.2022
1 хвилина на прочитання

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