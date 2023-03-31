Части украинцев в апреле автоматически поднимут пенсии: ничего делать не нужно

В апреле определенная группа украинских пенсионеров увидит увеличение своих выплат после почти 20% индексации для более чем 10,5 миллионов получателей в марте, сообщает портал “О пенсиях”.

Ежегодный перерасчет в апреле предназначен для украинцев, которые продолжают работать после выхода на пенсию. По состоянию на 1 января 2023 года среди официально зарегистрированных пенсионеров насчитывается около 2,7 млн. таких лиц.

Эти пенсионеры официально трудоустроены, что продлевает их страховой стаж. Согласно украинскому законодательству, перерасчет пенсии пенсионерам производится после того, как они наберут дополнительные 24 месяца страхового стажа с момента назначения пенсии или с момента последнего перерасчета. Этот процесс происходит раз в два года; например, тем, кто вышел на пенсию в 2021 году и продолжал работать, первый перерасчет будет произведен в апреле.

Примечательно, что этим пенсионерам не нужно подавать заявление на перерасчет, так как повышение происходит автоматически. Пенсионный фонд располагает информацией о регулярных платежах работодателей по страховым взносам и зарплате пенсионеров за последнее время, на основании которой и производится перерасчет.

При этом учитываются наиболее благоприятные условия для пенсионеров, принимая во внимание продолжительность страхового стажа после назначения пенсии или последнего перерасчета, а также размер заработной платы. Имея в реестре застрахованных лиц данные о страховом стаже и заработной плате, Пенсионный фонд может начать перерасчет в апреле. Обновленные выплаты будут выплачиваться украинцам начиная с мая текущего года.

Работодатели могут подать необходимую информацию вовремя или с небольшой задержкой, но без нее перерасчет не может быть произведен. Следовательно, повышение пенсий на основе апрельских корректировок часто распределяется начиная с мая.