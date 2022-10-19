В Україні скоро зміняться ціни на гречку: скільки буде коштувати 1 кг

В Україні вже найближчим часом можуть суттєво впасти ціни на гречку. Вартість популярного продукту знизиться до 60-70 грн за кілограм. Про це днями повідомив очільник департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики України Ігор Виштак.

Зокрема він зазначив, що на сьогоднішній день підприємства продовольчої галузі вже обробляють гречку нового врожаю. Тож перспектива здешевлення цієї крупи на 10-20% цілком реальна.

За словами чиновника, на Сумщині аграрії вже встигли намолотити понад 15,5 тисяч тон гречки. Цей регіон наразі займає перше місце за темпами збору врожаю. Хоча у прифронтових зонах Сумської області зберігається висока небезпека ракетних обстрілів, тож умови для роботи аграріїв не надто сприятливі.

На другому місці за кількістю зібраної гречки опинилися Хмельницька та Житомирська області – по 15,2 тисячі тон кожна.

У МінАПК також зазначили, що загальна кількість зібраної в Україні гречки зараз становить 120 тисяч тон. За оцінками експертів загальний обсяг урожаю цього року сягне 150 тисяч тон. Цієї кількості вистачить, щоб повністю забезпечити населення України гречаною крупою. А можливо ще й на експорт залишиться.

Варто зазначити, що якби погода в у вересні була більш посушливою, збір урожаю гречки в Україні давно б закінчився. А ціни вже зараз були б на рівні 60-70 грн за кілограм. Однак постійні дощі не дозволяли аграріям виходити в поле, тому ціна гречки в якийсь момент підскочила майже до 100 грн за кілограм і досі залишається досить високою.

Представник Міністерства агрополітики запевнили, що цьогорічний врожай повністю забезпечить українців не лише гречкою, а й іншими зерновими культурами. Не загрожує Україні й дефіцит олії чи цукру. Крім того наша держава, навіть не зважаючи на війну, залишиться провідним експортером зернових та масляних культур.