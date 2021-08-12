Українських пенсіонерів попередили про перерахунок: суми пенсій зміняться

У 2021 році вітчизняним пенсіонерам вже кількаразово перераховували суми пенсій та призначали додаткові виплати. Однак Пенсійний фонд ще не в повній мірі реалізував свій план на поточний рік. Тож у найближчі кілька місяців українців на заслуженому відпочинку очікують чергові підвищення виплат, що значно поліпшать їх достаток.





До завершення 2021 року перерахунок пенсій відбудеться двічі – у жовтні та грудні.

Пенсіонерів ще у поточному році чекають наступні зміни:

із 1 жовтня буде встановлена доплата для громадян у віці 75-80 років у розмірі 400 грн щомісяця, а мінімальна пенсія сягне 2 500 грн;

у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплатні з 1 грудня до 6 500 грн, мінімальна пенсія також зросте та складатиме 2 600 грн;

через збільшення мінімалки будуть перераховані й суми усіх інших виплат, які отримують вітчизняні пенсіонери, як то доплати за віком, надбавки за понадстаж та ін.

Нагадаємо, що цього року перерахунки виплат пенсіонерам вже здійснювалися у березні, квітні та липні.

З 1 березня були впроваджені наступні зміни:

мінімальна пенсія для 1,4 млн громадян похилого віку сягнула 2 600 грн, а також продовжено щомісячні доплати у розмірі 500 грн для осіб, старших за 80 років;

було проведено 11% індексацію, внаслідок чого щомісячні виплати у майже 8 мільйонів українців зросли в середньому на 286 грн;

для громадян, що виконали норму страхового стажу, мінімалка зросла на 100 грн, тобто склала 2 200 грн.

У квітні перерахунок торкнувся лише працюючих пенсіонерів. Їхній дохід підвищили, врахувавши кількість років, відпрацьованих понад норму, та зарплатню у цей період. Відповідно пенсія у даної категорії українців зросла в середньому на 193 грн.

З 1 липня Пенсійний фонд впровадив ще низку змін: