Три знаки зодіаку опиняться в епіцентрі сварок: астрологи попередили про небезпеку

На представників кількох зодіакальних знаків чекають не найкращі дні. До кінця тижня вони можуть стати учасниками одразу кількох конфліктів. Зокрема не виключені сварки з колегами, друзями та навіть другою половинкою.

Такий неприємний прогноз астрологи дали Левам, Терезам та Рибам. На них негативно вплине Сатурн, що саме знаходиться у знаку Риб, а також ретроградний Меркурій. Проте уродженці перелічених знаків зуміють гідно вийти з конфліктів, що трапляться на їх шляху, та зробити з них корисні висновки.

Лев

Перша половина березня стала для Левів дуже щасливим періодом. Вони зуміли досягти неабияких успіхів на роботі і тепер будуть за них «розплачуватися». Представникам знаку почнуть заздрити колеги, намагаючись використати їх перемоги у своїх інтересах. Крім того на Левів може посипатися шквал критики та звинувачень, начебто вони отримали нову посаду чи премію незаслужено. У відповідь на це Леви, стихією яких є вогонь, можуть вибухнути гнівом та зчинити величезний скандал. Причому від цього скандалу постраждають не лише вороги представників знаку, а й вони самі.

Терези

Терези зазвичай не схильні до конфліктів. Однак наприкінці березня навіть їхньому ангельському терпінню прийде кінець. Знайомі та колеги доведуть їх до знесилення своїми проханнями, які Терезам просто не під силу виконати. Втомившись від того, що всі навколо намагаються «сісти їм на голову», уродженці знаку нарешті вирішать дати відсіч. Це може закінчитися цілою низкою сварок із людьми, які не звикли чути слово «ні» і не захочуть приймати справедливі зауваження у свою адресу.

Риби

Риб у наступні кілька днів можуть втягнути у конфлікт, до якого вони не матимуть жодного стосунку. Цілком можливо, що в цьому конфлікті представники знаку виступлять у ролі «миротворців», намагаючись примирити між собою двох колег чи родичів. Астрологи радять уродженцям знаку по можливості триматися в стороні і не втручатися в чужі суперечки. Досягнути бажаного результату Рибам не вдасться, а от їх власна репутація може серйозно постраждати.