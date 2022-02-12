Розкрито схеми масового обману українців в супермаркетах

Щоб продати товар та забезпечити собі високу виручку торгові мережі готові піти на будь-що. Вони продають зіпсовані продукти під виглядом акційних, змінюють ціну просто на касі та недодають здачу.





Сьогодні ви дізнаєтеся, які махінації зазвичай використовують вітчизняні супермаркети та як не поплатитися за свою неуважність не лише грошима, а й власним здоров’ям.

Зіпсовані продукти продають разом зі свіжими

Це ледь не найпопулярніший спосіб, обману який використовує більшість українських торгових мереж. Поряд зі свіжими продуктами на полиці кладуть зіпсований товар або товар із пошкодженим пакуванням сподіваючись, що покупець просто не помітить браку.

Часто на продукти, яким залишилося лише кілька днів до закінчення терміну придатності, продають за акційною ціною. Цього разу подавці роблять ставку вже на іншу рису, притаманну багатьом клієнтам – бажання зекономити.

Отож обираючи товар, особливо на поличках з акційною продукцією, завжди звертайте увагу на його строк придатності, зовнішній вигляд та цілісність упаковки.

Фейкові знижки

Знижка не завжди означає, що товар поганої якості. Однак за акційними цінниками може ховатися ще один хитрий трюк. Часто працівники супермаркету навмисне завищують ціну на певний товар, щоб потім зробити на нього грандіозну знижку. Проте ціна після знижки може виявитися навіть більшою за справжню вартість цього продукту. Отже, не зайвим буде пошукати в інтернеті, скільки насправді коштує обраний вами товар, що продається буцім то із 50% знижкою.

Різні цінники в залі та на касі

Тут усе просто: клієнт бере з полиці товар за однією ціною, а на касі його пробивають по зовсім іншому прайсу. Такий обман помітить лише дуже прискіпливий покупець, який щоразу перевіряє чек. Та варто пам’ятати, що за законом у клієнта є право заплатити за товар саме стільки, скільки вказано на ціннику у торговому залі. Тож якщо ви помітили розбіжності у цінах, не пошкодуйте часу та покличте адміністратора. Адже лише викриваючи афери супермаркетів, ми зможемо захистити себе та інших споживачів від «торгових шахраїв».

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