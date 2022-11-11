«Адская дата»: какие знаки зодиака проведут 11.11.2022 в слезах

Дата 11.11.2022, отличающаяся редким повторением цифр, для трех знаков зодиака станет роковой. В этот день им будет катастрофически не везти. Речь идет о Тельцах, Львах и Водолеях. Уроженцы этих знаков могут получить новость, которая сделает им очень больно, или же сами попадут в беду.

Телец

Родившимся под созвездием Тельца 11 ноября принесет конфликты со второй половинкой. Влюбленные поссорятся не на шутку и могут даже разорвать отношения. Все планы на совместную жизнь будут разрушены. Для Тельцов это станет тяжелым ударом и приведет к депрессии. Астрологи советуют представителям знака не винить себя в разрыве и поскорее отпустить эту ситуацию. Им стоит сконцентрироваться на собственных желаниях и смело взглянуть в будущее.

Лев

У Львов в этот «магический день» появятся серьезные проблемы на работе. Их могут подставить коллеги и это сильно скажется на авторитете представителей знака. Существует высокий риск срыва контракта, над которым Львы работали не один месяц и от которого зависело их повышение. Также уроженцев знака предупреждают об опасности на дороге. 11 ноября им не следует ездить на высокой скорости, иначе можно попасть в ДТП.

Водолей

Водолеев в пятницу 11 ноября жестко раскритикуют коллеги. Сплетни, которые о них начнут распускать, дойдут до руководства и могут сломать представителям знака карьеру. Но астрологи советуют Водолеям не расстраиваться и помнить простую истину: то, что о нас говорят люди, это только их собственное восприятие мира. В этот «черный день календаря» Водолеям также следует соблюдать осторожность с деньгами. Они могут попасть в сети мошенников и потерять чуть ли не все свои сбережения. Для уроженцев знака это станет сильным ударом, и они еще долго не смогут доверять людям.