Rockstar досі не анонсувала версію GTA VI для комп’ютерів, але ентузіасти вже встигли зробити це замість неї. У мережі з’явився перший порт гри для ПК, який автори називають «іграбельним». Він заснований на збірці для Xbox Series, що раніше потрапила у відкритий доступ, і вже поширюється через торрент-трекери.

Від витоку до порту за тиждень

Події розвивалися стрімко. За даними Take-Two, файли збірки GTA VI для Xbox Series почали публічно поширювати 20 листопада, тобто наступного дня після офіційного релізу гри. Уже 21 листопада на GitHub з’явився проєкт Leonida, який описував себе як «нативну перекомпіляцію Xbox-версії Grand Theft Auto 6 для ПК». Самих ігрових файлів у ньому не було, автори пропонували користувачам «принести власні».

Take-Two такий підхід не переконав. Видавець назвав інструкцію про власні файли навмисно оманливою, адже за часом появи та спрямованістю проєкту очевидно, що йшлося саме про злиту збірку. Компанія також послалася на умови використання Rockstar, які забороняють декомпіляцію, зворотну розробку та створення похідних творів. 24 листопада GitHub опублікував скаргу DMCA від Take-Two, за якою з платформи видалили одразу 3007 репозиторіїв, тобто оригінальний проєкт і всі його копії.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Порт CGBJ і його вимоги

Масова зачистка GitHub ентузіастів не зупинила. Невдовзі після неї автор одного з найстабільніших на сьогодні ПК-портів під назвою CGBJ виклав актуальну версію на торрент-трекерах.

Системні вимоги виявилися серйозними. Для запуску потрібна відеокарта з 16 ГБ відеопам’яті та 32 ГБ оперативної пам’яті. А от процесор може бути доволі скромним, автор називає достатнім AMD Ryzen 5 3600. На такій конфігурації, за його словами, гра видає близько 25 кадрів за секунду.

Назвати порт повноцінно іграбельним складно. Окрім низької продуктивності, він рясніє графічними артефактами, а критичні помилки не дають пройти гру до кінця. Якщо автор планує довести проєкт до ладу, роботи в нього ще дуже багато.

Чому краще не ризикувати

Завантаження таких збірок пов’язане зі значними ризиками. Неофіційні порти з торрент-трекерів можуть містити віруси та інше шкідливе програмне забезпечення, а надмірне навантаження на систему здатне навіть пошкодити комп’ютер. До того ж ідеться про злиту копію гри, поширення якої порушує авторські права, а Take-Two, як показує історія з GitHub, активно бореться з такими проєктами.

Офіційних планів щодо виходу GTA VI на ПК Rockstar поки не оголошувала. Попередні частини серії з’являлися на комп’ютерах із затримкою, тому шанувальникам, найімовірніше, доведеться почекати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що GTA VI запустили на зламаній PlayStation 5. У мережу злили дамп PS5-версії гри обсягом близько 540 ГБ, і ентузіасти змусили його працювати на консолях із джейлбрейком. Обмеження Sony, яка вимагала для запуску прошивку 14.23, виявилося формальним, тож його швидко обійшли.