Як отримати 1000 гривень за вакцинацію до Нового Року?

У Міністерстві цифрової інформації вже підбивають перші підсумки виплат 1000 грн, яку можуть отримати всі громадяни нашої країни, які мають сертифікат про повний курс вакцинації.





Цифри з виплат та поданих заявок виглядають так:

Усього подали заявку – 5 млн українців;

Подали заявку та відкрили картку – 6 млн;

Отримали «бонусну» 1000 грн. – 2,4 млн.

Усі ці дані були озвучені профільним міністром Михайлом Федоровим. Також було проведено аналіз сфер, що були пріоритетними у виборі українців. Нагадаємо, що 1000 грн можна витратити лише на певні товари та послуги.

Так, серед основних покупок українців виявилися книги. Книгарні пропонують своїм клієнтам додаткові бонуси за покупки на їхніх сайтах та в реальних магазинах. Таким же шляхом пішли і кінотеатри, залучаючи відвідувачів до своїх залів. На третьому місці опинилися пасажирські перевезення територією України.

У своїй заяві Міністр цифрової трансформації також нагадав, що всі вакциновані українці ще мають можливість отримати гроші з фонду єПідтримки до Нового Року. Для цього потрібно подати заявку на отримання не пізніше 29 грудня.

Нагадаємо, що заявка на отримання подається через програму «Дія». Для цього вона має бути встановлена на смартфон і в додатку має бути в наявності зелений сертифікат. Банки, які дають змогу отримати спеціальну картку:

ПриватБанк;

Монобанк;

А-банк;

Ощадбанк;

Укргазбанк.

У додатках цих банківських структур необхідно створити спеціальну картку на яку держава переведе гроші. Нагадаємо, що ці гроші не можна переказати на свою картку, витратити на товари, не передбачені у списку єПідтримки.

Ті, хто встигнуть оформити отримання, зможуть витратити гроші на корисні подарунки собі та близьким під ялинку, на новорічну подорож усередині країни або на похід на новорічну виставу в театрі.