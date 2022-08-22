До кінця року вживані авто в Україні значно подешевшають

За період нульового розмитнення більшість українців, які хотіли купити вживане авто, зробили це. Після скасування пільг пропозиція значно перевищила попит, що неминуче призвело до падіння цін. Вже зараз вони почали знижуватися, але найближчим часом ця тенденція буде тільки посилюватися. Експерти Avto.pro прогнозують, що, поки війна не закінчиться, ціни на б/в авто можуть встигнути досягти рекордно низької позначки.





Звичайно, це шанс для тих, хто не встиг або не мав можливості ввезти авто з-за кордону безкоштовно. Як відзначають експерти, купити закордонний авто можна бути як і раніше — їх кількість суттєво не зменшиться. Так, спеціалісти з автомобільного ринку вважають, що ввезення авто може стати популярним джерелом доходу під час війни. Незважаючи на падіння цін, це заняття може забезпечити коштами на життя українські родини, хоч від нього вже не доводиться очікувати надприбутків. Але допоможуть світові чинники — в інших країнах вживані авто також дешевшають, хоч і з інших причин. По-перше, ціни, що були завищені під час пандемії, повертаються до нормального рівня, по-друге: європейці і американці почали купувати більше нових авто, завдяки зменшенню дефіциту мікрочипів. А це все призводить до того, що старі авто можна буде купити дешевше і більше на них заробити при перевезенні в Україну.

Причому, за думкою експертів, обмеження на перетин кордону для чоловіків не завадить цій сфері, а тільки посприяє розвитку «сірих» схем з залученням жінок та чоловіків, які мають право виїзду. Попит буде нижче за довоєнний, але завдяки тому, що машини будуть дешеві, утримається на постійному рівні. Українці, яким потрібний транспорт, будуть купувати, розуміючи, що після війни ціни різко підуть нагору. А потребу у власному транспорті під час війни відчули навіть ти, хто раніше обходився без нього.

Падіння цін на автомобілі також допоможе забезпечити роботою автосервіси, оскільки в іншому випадку у країні стали б набагато менше їздити. Щоб продати ввезені авто, їм також потрібні ремонт, обслуговування, переобладання, тому автомайстерні зможуть утримувати своїх працівників.