Більше 100 євро на місяць: відомі цифри в платіжках на опалення

На тлі шаленого зростання вартості газу, платіжки українців за опалення також суттєво збільшаться. В середньому кубометр блакитного палива обійдеться нам у 9,5, або й цілих 10 грн, із врахування вартості доставки ресурсу. Таким чином за тепло українці в середньому сплачуватимуть від 3000 грн до 4000 грн за місяць.





Такими невтішними прогнозами на опалювальний сезон днями поділився заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Люди отримуватимуть платіжки із величезними сумами. Звісно конкретна ціна буде залежати від умов проживання громадянина. Для обігріву квартири потрібно значно менше пального. Тоді як у сільській місцевості кожен будинок тягне по 300-400 кубів щомісяця. Якщо помножити таку енерговитрату на тариф у 10 грн разом із доставкою, виходить понад 100 євро», – зазначив народний депутат.

Величезні суми за газ, які українці змушені сплачувати протягом майже 5 місяців щороку, змушують їх відмовлятися від газового опалення. Особливо чітко вимальовується така тенденція у сільській місцевості, де мешканці масово переходять на опалення дровами. За словами Олексія Кучеренко, у місті Лубни, що на Полтавщині, близько 40% жителів вже перейшли на опалення дровами.

Однак навіть цього єдиного способу економії на опаленні українців можуть незабаром позбавити. Нещодавно стало відомо, що Кабінет міністрів за підтримки провладної партії «Слуга народу» збирається налагодити експорт необробленої української деревини.

На даний момент усі відходи, що залишаються після деревообробки, йдуть на опалення домівок українців. Така сировина складає близько 30% від загального обсягу деревини й обходиться громадянам порівняно недорого.

Та коли ліс-кругляк почнуть продавати до країн Євросоюзу, обробкою займатимуться безпосередньо покупці деревини. А в українців більше не буде можливості купувати сировину для опалення своїх домівок за прийнятною ціною.