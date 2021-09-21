Жінки матимуть більшу пенсію: хто та на яке підвищення претендуватиме?

В Україні регулярно ведуться десятки діалогів навколо пенсійних виплат. Це дещо болюча тема, адже вважається, що у порівнянні з іншими європейськими країнами, рівень життя українських пенсіонерів надзвичайно низький.





Більшість людей пенсійного віку виживають завдяки допомозі від дітей, адже при мінімальній пенсії в розмірі +- 3000 гривень, складно оплатити зимою комунальні послуги, купити необхідні ліки і ще й прохарчуватися весь місяць. Влада регулярно пропонує різноманітні реформи та законопроєкти, які мали б полегшити життя пенсіонерів та вивести їхній дохід на новий рівень. Наразі пропозицій багато, змін менше, але поступово надбавки починають отримувати деякі категорії пенсіонерів.

У наступному році жінки матимуть більшу пенсію

Лише 3% українців отримують пенсію вище 10 000 гривень

Гарні зміни стосуватимуться жінок у віці 60 років, які вийдуть на пенсію у 2022 році за наявності необхідного стажу. Їхня пенсія зросте на 9%. Це вже проанонсувала очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна. Крім цього, надбавку у розмірі 300 гривень отримають й усі пенсіонери у віці від 70 до 75 років. В обох випадках необхідний стаж для жінок 30 років і для чоловіків 35 років.

В Україні є високі пенсії і вони сягають вище 10 000 гривень, але отримує їх лише 3% українців. Всього 11% отримують пенсію у розмірі від 5000 до 10 000 гривень. І всі інші мають мінімальну пенсію у розмірі 3000 гривень. Для того, аби отримувати пенсію вище 10 000 гривень потрібно мати мінімум 35 років офіційного стажу і зарплату вище 36 000 гривень. На жаль такою зарплатнею може похвалитися лише обмежене коло спеціалістів.