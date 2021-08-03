Складено ТОП найвідповідальніших знаків зодіаку

Знайти щиру й відповідальну людину, на яку можна покластися в скрутні часи, нелегко. Однак астрологи вважають, що відданих та чесних друзів варто шукати за гороскопом. Адже найчастіше такі риси зустрічаються в п’яти обраних знаків зодіаку.





Діва

Відповідальні представники знаку народжені надихати оточуючих. Вони справжні янголи на землі, настільки чесні, що просто не в змозі когось підвести. Однак будьте дуже обережні. Отримавши такого чудового друга, не зраньте його надчутливу душу.

Рак

Раки цінують міцну дружбу та щирі стосунки. Тож не шукають собі короткотермінових знайомств. Якщо вже ви подружилися з представником цього знаку, можете бути впевнені – це надовго. А може навіть і назавжди.

Для близької людини Рак може піти практично на все. Допомогти, нашкодивши при цьому самому собі – цілком у його характері. Тож із таким другом ви будете як за «кам’яною стіною».

Скорпіон

До Скорпіона можна подзвонити навіть серед ночі. Він обов’язково відповість, не зважаючи на пізню годину, й почне розпитувати, що у вас сталося. Для нього душевна близькість просто не має меж.

Уродженці цього знаку завжди дотримуються даних обіцянок, і вчасно приходять на зустрічі. Та якщо Скорпіон раптом відчує, що його добротою користуються, навряд пробачить за таку підлість.

Козеріг

Козероги не терплять поряд безвідповідальних людей. У дружбі вони обирають лише собі подібних – чесних, вдумливих та виконавчих. Тож якщо ви підходите під стандарти представника цього знаку, можете сміливо просити його про допомогу. Він вам точно не відмовить.

Водолій

Водолії обожнюють допомагати слабшим. Вони легко прощають образи, завжди зберігаючи віру у найкращі риси людини. Та не варто користуватися цими янгольськими якостями повітряного знаку. Адже і в його доброти є межа.