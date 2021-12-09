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Заробітчан побільшає: дістатись до Польщі на роботу стане простіше

«Укрзалізниця» запускає два нових потяги до польського Перемишля.

09.12.2021
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Національна залізнична компанія «Укрзалізниця» готується до запуску двох нових рейсів за маршрутом Львів-Перемишель. Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті перевізника, потяги вирушать у свою першу подорож вже 22 грудня.


Рух потягів відбуватиметься за таким графіком:

  • рейс №27/28 вирушатиме зі Львова о 19:15, а до пункту призначення – м. Перемишель – прибуватиме о 21:05. Вирушатиме у зворотну дорогу потяг о 6:56, та прибуватиме до Львова вже о 10:32;
  • рейс №19/20 рушатиме з м. Львів о 4:13, та прибуватиме до польського Перемишля о 6:03. У зворотну путь потяг вирушатиме о 21:50, із прибуттям до Львова о 1:26.

В «Укрзалізниці» підкреслили, що завдяки збільшенню кількості потягів у даному напрямку українцям стане набагато простіше подорожувати. Адже у Перемишлі вони зможуть здійснювати пересадку на потяги до інших європейських міст, як то Берлін, Прага тощо.

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Також нові потяги до Польщі дозволять українським заробітчанам діставатися до місця роботи з більшим комфортом. Адже при перетині кордону на потязі, не потрібно вистоювати величезні черги для проходження паспортного контролю. Перевірка документів відбувається просто під час руху, а вся дорога займає всього близько 2 годин. Тоді як подорож на автобусі за тим самим маршрутом часом займає й до 10 годин.

Вартість квитків на нові рейси до Перемишля поки що не відома. Та поїздка в аналогічному потязі №089, який вже кілька років курсує за цим маршрутом, наразі вартує 390 грн за місце у 1 класі. А подорож 2 класом коштує і того менше.

Нагадаємо, що зараз для в’їзду до Польщі потрібно мати на руках один із вказаних документів:

  • сертифікат про проходження повного курсу вакцинації препаратами, зареєстрованими у Євросоюзі – Pfizer, AstraZeneca, Moderna чи Johnson&Johnson;
  • негативний тест на COVID-19 із QR-кодом;
  • підтверджуючий документ про перенесений COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

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