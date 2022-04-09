В Розетці розповіли про свою подальшу долю в Україні

Компанія Розетка повертається до роботи та відкриває усі вцілілі торгові точки. Онлайн-ритейлер запускає діяльність навіть у найгарячіших регіонах України, які нещодавно були деокуповані, або ж досі знаходяться під обстрілами. При цьому в Rozetka зазначають, що за півтора місяці війни втратили чимало магазинів та складів. Тож відновити роботу необхідно якнайскоріше.





Як зазначив засновник інтернет-магазину Владислав Чечоткін, скористатися послугами Rozetka вже в найближчі дні зможуть мешканці міст на заході та у центрі країни. Також відкрити свої магазини ритейлер планує у Сумах, Миколаєві, Харкові та Шостці. А ще за тиждень-два почнуть працювати торгові точки у Житомирі, Чернігові й Запоріжжі.

Керівник Rozetka також наголосив, що вважає за пріоритет організувати роботу компанії у звільнених Бучі, Ірпені та Гостомелі. Адже люди там повинні мати можливість отримувати найнеобхідніші товари та техніку.

Чечоткін також повідомив, яких втрат завдала війна його бізнесу. Зокрема постраждали десятки магазинів мережі, а також головний склад Розетка під Києвом. Оборот найбільшого онлайн-ритейлера країни зменшився аж у 170 разів. Чимало працівників довелося звільнити або відрядити у відпустку за свій рахунок, адже платити за їх роботу компанії було просто нічим.

«Все що ми могли зробити, щоб хоч якось продовжувати роботу – це побудувати бомбосховища біля своїх складів. Таким чином співробітники, які все ж наважувалися виходити на зміну під загрозою обстрілів, принаймні мали де заховатися від ворожих снарядів», – розповів засновник Розетка.

Ще однією проблемою, з якою компанія вже частково впоралася, є логістика. Бойові дії в Україні порушили звичні маршрути доставки, зруйнували чимало доріг та мостів. Тож завіз товару від постачальників та доставка замовлень тепер потребують не лише додаткових зусиль, а ще й обходяться ритейлеру значно дорожче ніж до війни.

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