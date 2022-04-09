Євросоюз припинив пропуск зареєстрованих у Росії та Білорусії автомобілів

Країни Євросоюзу припинили пропуск автомобілів, зареєстрованих у Росії та Білорусії.





Митні служби країн Євросоюзу ухвалили таке рішення 8 квітня на підставі п’ятого пакету економічних санкцій. Згідно з рішенням припинено допуск на територію ЄС автотранспорту, зареєстрованого в Росії та Білорусії.

9 квітня п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії набув чинності. До нового переліку обмежень ЄС потрапили, зокрема, концерн «Калашников» , офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков , а також Олег Дерипаска , Борис та Ігор Ротенберги .

Новий блок обмежень у тому числі включає заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС, а також заборону на надання доступу до портів Євросоюзу судам, зареєстрованим під прапором Росії.

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