Мільярдер Джефф Безос розповів, чому людство має вирушити в космос

Якщо Джефф Безос досягне свого, у майбутньому Земля більше не буде єдиною планетою, на якій живе людство. Засновник Amazon нещодавно висловив свою точку зору на форумі “Наше майбутнє в космосі” у Вашингтонському соборі.





Безос з’явився несподіваним гостем і розповів головному редактору Harvard Business Review Аді Ігнатіусу про космічні проекти Blue Origin і своє власне бачення майбутнього.

Коли його спитали, чи не слід спочатку вирішити екзистенційні проблеми на Землі, перш ніж реалізувати космічні проекти, Безос відповів: “Ці дві речі глибоко пов’язані”. Він вклав багато грошей у свій фонд, який має вивчити способи боротьби із глобальним потеплінням.

Але навіть якщо поточні проблеми на Землі важливі, на його думку, все одно потрібно дивитися в космос на майбутнє: “Ми маємо вивчати космос, щоб зберегти нашу планету”. Причина: Земля не може зберегти людську расу, яка потребує дедалі більше місця та ресурсів. “Ця планета настільки мала, що якщо ми хочемо продовжувати рости як цивілізація, більша частина її відбуватиметься за межами планети в майбутньому”, – пояснює мільярдер.

Колонія на іншій планеті. Кадр з гри.

За словами засновника Amazon, вчені мають генерувати ресурси та енергію “за межами планети”. “Можливо, цього не станеться за мого життя, але я можу створити умови, щоби наступне покоління могло це зробити”, – стверджує підприємець.

На додаток до певних процесів, саме людство також буде передано на аутсорсинг у космос, якщо Джефф Безос досягне свого. “З часом мільйони людей перемістяться із Землі в космос”, – міркує засновник Blue Origin, і майбутні покоління значною мірою будуть народжені за межами Землі.

Безос бачить майбутнє у космічних колоніях, які перебувають у космосі. Вони повинні вмістити мільйони людей, а їх внутрішній устрій повинен бути спроектований з використанням ландшафтів земного типу, наприклад, річок чи лісів.

Космічний корабель майбутнього у поданні художника.

Бачення майбутнього Безоса не передбачає остаточного прощання із Землею: планету обладнають як національний парк.

Тут виникає концепція плаваючих колоній: вони можуть бути побудовані відносно близько до Землі, щоб ви могли повернутися, якщо захочете. Тоді для мешканців колонії відвідування Землі буде “схожим на відвідування національного парку”.

Однак, якщо поглянути на практику космічних подорожей, стає ясно, що описи Джеффа Безоса, швидше за все, надовго потраплять до категорії “бачення майбутнього”. Він перший крок шляху до усвідомлення: людству потрібні космічні кораблі, які можна використовувати повторно. Безос також міг би працювати над цим із своєю компанією Blue Origin.