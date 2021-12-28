Експерти дали прогноз на курс долара до кінця 2021 року

До кінця поточного року долар в Україні може здорожчати ще на 15 коп. та сягнути позначки 27,4 грн/дол. До такого сценарію схиляється більшість експертів. Хоча версії про падіння американця до 27 грн/дол, які висловлюють деякі учасники ринку, також мають право на життя. То що ж буде із доларом в останні дні 2021 року?





Протягом минулого тижня валюта США закріпилася на позначці 27,2 грн/дол. Незначному укріпленню гривні посприяв продаж долара вітчизняними аграрними та металургійними компаніями. З огляду на таке положення нацвалюти на ринку провідні фінансові експерти України зробили власні прогнози на курс долара та євро в останній тиждень року.

Аналітик компанії Roboforex Андрій Гойлов припустив, що долар у найближчі 3 дні триматиметься у межах 27,05 та 27,3 грн/дол. тим часом єдина європейська валюта зупиниться на позначці 31,15 грн/євро.

Натомість його колеги Вадим Іосуб з компанії «Альпарі» та аналітик TeleTrade Сергій Родлер вважають інакше. За їхньою версією до кінця тижня долар в обмінниках можна буде придбати за 27,4 грн, а продати за 27,2 грн.

Таку стабільність гривні стосовно іноземних валют можна пояснити зростанням ВВП України протягом третього кварталу на 2,7%. Завдяки позитивним економічним змінам підвищилася й зацікавленість іноземних інвесторів, які лише у грудні збільшили свої вклади у вітчизняні цінні папери майже на 1,5 мільярда гривень.

Однак незначного зростання долара під кінець року уникнути все ж не вдасться. Адже попит на американські акції в період новорічних свят завжди зростає. Інвестори поспішають придбати цінні папери США, а збільшення ВВП країни у останньому кварталі 2021 року на 7% лише стимулює їхню активність. Тож у перші дні 2022-го курс американця точно не знизиться. Більше того, у Кабміні дотримуються думки про здорожчання долара в майбутньому році аж до 28,7 грн/дол.