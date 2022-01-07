Українців можуть позбавити дешевого газу ще до кінця зими: хто заплатить більше

Під кінець 2021 року на ринку газу в черговий раз загострилася проблема нестачі ресурсу. Шалені темпи споживання пального населенням, теплокомуненерго, та ще й виробниками електроенергії, які у розпал сезону залишилися без вугілля, загрожують різким скороченням кількості запасів. Таким чином «Нафтогаз» скоро не зможе покривати виробничо-технічні витрати облгазів, а відповідно й стримувати ціну на ресурс.





Обов’язок покривати втрати пального, які є неминучими у процесі його розподілу та транспортування облгазами, держава до цього моменту покладала на «Нафтогаз». РНБО зобов’язала постачальника продавати газ операторам газорозподільчих мереж по тарифу 7,42 грн за куб м. Таким чином підприємствам ГРМ не доводилося підвищувати ціни на доставку газу.

Однак технологічні втрати – це доволі значуща стаття витрат. Об’єми, які втрачаються таким чином за рік., складають близько 1,5 мільярда кубів. Якщо вони не покриваються тарифом, то формують негативний баланс у постачальника. В листопаді такий дефіцит ресурсу у «Нафтогазу» вже сягнув 34,8 мільйона кубів, що в грошовому еквіваленті становить 1,2 млрд грн. А в січні 2022-го ця цифра, за розрахунками експертів, сягне 128 млн кубів.

За таких умов «Нафтогазу» скоро доведеться докуповувати пальне, адже з огляду на темпи використання до кінця опалювального сезону його не вистачить. Однак на даний момент поповнення запасів природного газу влетить НАКу в копієчку. Більша частина газу, якою зараз опалюють свої домівки українці, була придбана постачальником ще до цінового буму на ринку. Зараз же той самий газ обійдеться «Нафтогазу» приблизно у 50 тис. грн за 1 тис. кубічних метрів.

Експерти в галузі комунального господарства сходяться у думці що бити на сполох ще зарано. Хоча необхідність поповнення запасів газу й може поставити «Нафтогаз» у незручне положення, й змусити підняти ціну для облгазів до 8 грн за куб, вартість доставки пального для населення до квітня точно не зміниться. Однак із завершенням опалювального сезону тарифи точно переглянуть, і тоді вже цінового стрибка нам точно не уникнути.